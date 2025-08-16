سياسة
زيلينسكي يزور واشنطن الاثنين وترمب يتصل بقادة أوروبيين لإطلاعهم على نتائج لقائه مع بوتين
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أنه أجرى محادثة طويلة وجادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مشيراً إلى أنه سيلتقيه يوم الاثنين المقبل في واشنطن لمناقشة التفاصيل المتعلقة بإنهاء الحرب.
قال زيلينسكي إنه أجرى مع ترمب مباحثات ثنائية قبل دعوة القادة الأوروبيين للانضمام للمكالمة الهاتفية / AFP Archive
وقال زيلينسكي في تغريدة عبر منصة إكس: “أجرينا خلال الاتصال مباحثات ثنائية قبل دعوة القادة الأوروبيين للانضمام إليها، بهدف مناقشة ضمان أمن أوكرانيا والتنسيق مع جميع الشركاء”.

ولفت زيلينسكي إلى أنه سيلتقي ترمب يوم الاثنين المقبل في واشنطن، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بإنهاء الحرب، معرباً عن امتنانه للدعوة التي وُجهت إليه.

وشدد على استعداد أوكرانيا للعمل بأقصى جهد لتحقيق السلام، منوهاً إلى أن ترمب أطلعه على اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنقاط الرئيسية لمناقشتهما. وأكد أهمية تأثير القوة الأمريكية في تطورات الوضع.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تدعم اقتراح ترمب لعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، موضحاً أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن التنسيق الثلاثي يشكل صيغة مناسبة لذلك.

وأكد في الوقت نفسه ضرورة مشاركة الأوروبيين في كل مرحلة، لضمان توفير ضمانات أمنية موثوقة بالتعاون مع الولايات المتحدة.

في السياق، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتصل برئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين وقادة أوروبيين لإطلاعهم على نتائج اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

ومساء الجمعة، انتهى الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، الذي جرى تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام"، واستمر نحو ثلاث ساعات، بحثا خلاله وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
