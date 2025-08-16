وقال زيلينسكي في تغريدة عبر منصة إكس: “أجرينا خلال الاتصال مباحثات ثنائية قبل دعوة القادة الأوروبيين للانضمام إليها، بهدف مناقشة ضمان أمن أوكرانيا والتنسيق مع جميع الشركاء”.

ولفت زيلينسكي إلى أنه سيلتقي ترمب يوم الاثنين المقبل في واشنطن، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بإنهاء الحرب، معرباً عن امتنانه للدعوة التي وُجهت إليه.

وشدد على استعداد أوكرانيا للعمل بأقصى جهد لتحقيق السلام، منوهاً إلى أن ترمب أطلعه على اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنقاط الرئيسية لمناقشتهما. وأكد أهمية تأثير القوة الأمريكية في تطورات الوضع.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تدعم اقتراح ترمب لعقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، موضحاً أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن التنسيق الثلاثي يشكل صيغة مناسبة لذلك.