سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش السوداني: 7 قتلى و15 مصاباً في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر
أعلن الجيش السوداني يوم الاثنين، مقتل 7 مدنيين وإصابة 15 آخرين نتيجة قصف مدفعي شنته قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
الجيش السوداني: 7 قتلى و15 مصاباً في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر
صورة أرشيفية: نازحون جراء هجمات قوات الدعم السريع على مأوى مخيم زمزم في الطويلة / Reuters
12 مايو 2025

وأوضحت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش في الفاشر، في بيان، أن القصف استهدف المدنيين العزل في أحياء المدينة يوم أمس الأحد.

وأدى القصف إلى "استشهاد 7 مدنيين بينهم امرأتان، وإصابة 15 آخرين نُقلوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج"، وفقاً للبيان. وحتى الساعة 6:25 ت.غ، لم تصدر قوات الدعم السريع أي تعليق على بيان الجيش السوداني.

وكان الجيش السوداني قد أعلن أيضاً أمس الأحد، مقتل 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وإصابة 7 آخرين في قصف مدفعي مماثل شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، حسب بيان للفرقة السادسة مشاة في المدينة.

ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد مدينة الفاشر اشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، رغم التحذيرات الدولية بشأن خطورة المعارك في المدينة التي تعد مركزاً للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش السوداني في استعادة السيطرة على عديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع في الولايات السودانية، بما في ذلك انتصارات واسعة في العاصمة الخرطوم التي شملت السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات والمطار، بالإضافة إلى عديد من المقرات الأمنية والعسكرية.

وفي 17 ولاية سودانية، لم تعد قوات الدعم السريع تسيطر إلا على أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان، وبعض الجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن أربع ولايات في إقليم دارفور.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us