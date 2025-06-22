وأضاف يلماز، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أن تدخل الولايات المتحدة في النزاع القائم بين إسرائيل وإيران "أدى إلى تصعيد جديد ومقلق للغاية"، خصوصاً في ظل استمرار المحادثات النووية بين طهران وواشنطن.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على إيران، والذي وصفه بأنه "غير قانوني"، قد تسبب في توتر كبير بالمنطقة، مضيفاً أن دخول الولايات المتحدة على الخط العسكري "يمنح الأزمة أبعاداً أكثر خطورة".

وحذر يلماز من أن استمرار التصعيد وغياب المسار الدبلوماسي قد يقود إلى "عواقب كارثية على الأمنين الإقليمي والدولي"، مؤكداً أن السبيل العادل والواقعي للتعامل مع برنامج إيران النووي "هو وقف الهجمات، والعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار القانون الدولي".

وتابع: "المنطقة والإنسانية جمعاء بحاجة إلى دبلوماسية فعالة وموثوقة، لا إلى المزيد من النزاعات. فكل تصعيد عسكري سيزيد من الكُلف الإنسانية والبيئية والاقتصادية، كما سيرفع منسوب المخاطر الأمنية على جميع الأطراف".

ودعا نائب الرئيس التركي المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وكافة الدول المسؤولة إلى دعم نهج الرئيس أردوغان القائم على الحلول الدبلوماسية والحوار، واختتم بالقول إن تركيا "ستواصل الدفاع عن القيم الإنسانية، وسيادة القانون، والعدالة، والاستقرار، والسعي إلى حلول سلمية للنزاعات عبر الحوار والدبلوماسية".

من جهته، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في منشور على إكس، إن الضربات الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية وارتباطها بالعدوان الإسرائيلي على إيران “خطوة جديدة لن تؤدي إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بل إلى الفوضى والارتباك”.

وأضاف أن العملية التي بدأت بالتدخلات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان “أدّت إلى مزيد من التطرف والإرهاب في العالم، فمن المرجح أن يُسفر هجوم الولايات المتحدة على إيران عن نتائج مماثلة”، موضحا: “توجد علاقة مباشرة بين الديناميكيات التي تُغيّر الخريطة السياسية لأوروبا في الغرب، وتُثير كراهية الأجانب والعداء تجاه المسلمين، والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تُثير العداء تجاه الغرب ومعاداة أمريكا في الشرق”.

وأعتبر ألطون أنه إذا اتبعت الولايات المتحدة نهج نتنياهو بدلاً من منع سياسات حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية وكبح جماح إدارة نتنياهو الخارجة عن السيطرة “فسيظل السلام العالمي هدفاً أبعد”.

ودعا ألطون “المجتمع الدولي إلى التكاتف حول ما هو معقول والتصدي لمساعي شبكةٍ هائجةٍ لإثارة وتخريب النظام الدولي، والإصرار على الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية والعالمية”، مشددا على أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان “ستواصل نهجنها السياسي الذي يدافع عن الاستقرار في المنطقة والعالم، ويُعلي من شأن السلام بين الحضارات، ويشجع على التناغم بين الشرق والغرب”.

العودة إلى المفاوضات

من جهته، قال عمر جليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه، إن "عدوان إسرائيل الذي يسعى لإشعال المنطقة بأكملها لا يزال يشكل تهديداً للجميع".

وأوضح، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه بعد هجوم إسرائيل على إيران، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالات دبلوماسية شاملة مع قادة المنطقة والعالم، وأكد بأقوى العبارات أن طاولة المفاوضات هي الأرضية الوحيدة للحل.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس التركي للعودة إلى طاولة المفاوضات، والإطار الذي رسمته تركيا على هذا الأساس، يمثلان طريق الحل الوحيد، مضيفاً أن تقييمات الرئيس التركي منذ بداية الأحداث أثبتت صحتها، ومن هذه اللحظة يجب أن تكون طاولة المفاوضات هي الأساس.

الدبلوماسية هي البديل

من جانبه، أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي أفقان آلا، أن استهداف الولايات المتحدة للمنشآت النووية في إيران يزيد حدة التوترات القائمة في الشرق الأوسط، ويرفع خطر توسّع الصراعات الإقليمية، موضحاً أن أفضل وسيلة لتفادي هذا المسار الخطير هي إنتاج حلول من خلال الحوار والدبلوماسية.

وحذر، أفقان آلا، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، من أن اتساع حدة التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى كارثة أكبر، وقد يؤثر هذا الوضع سلباً، ليس فقط في أطراف التوتر، بل في شعوب المنطقة والعالم بأسره، ما سينتج عنه تداعيات خطيرة وطويلة الأمد.

وأشار إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى أن انفتاح الأطراف على المفاوضات، وسعيهم لإيجاد أرضية مشتركة لحل النزاعات، يمثلان السبيل الأصح لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي، مشدداً على أن الدبلوماسية هي البديل الأكثر صواباً لإيجاد حل دائم ومستدام للمشكلات، بدلاً من الانجرار نحو حرب لن يخرج منها أي طرف منتصر.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل عدواناً على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.