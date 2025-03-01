الحرب على غزة
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"الطعام غير متاح".. "الأغذية العالمي" يشدد على ضرورة استمرار وقف النار بغزة
شدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعياً إلى عدم التراجع عنه.
"الطعام غير متاح".. "الأغذية العالمي" يشدد على ضرورة استمرار وقف النار بغزة
برنامج الأغذية العالمي يدعو لاستمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة / AA Archive
1 مارس 2025

وأوضح البرنامج الأممي في منشور على حسابه عبر منصة إكس أنه "بعد 6 أسابيع من وقف إطلاق النار في غزة، تمكنت فرقنا من الوصول إلى مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع، من خلال استعادة نقاط توزيع الإمدادات، وإعادة فتح المخابز، وتوسيع المساعدات النقدية".

ولفت إلى أن مسار الوصول الإنساني الآمن والمستدام واضح، مشدداً على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً: "لا يمكن التراجع عنه".

ويواجه نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون نسمة في غزة مأساة التشرد القسري جراء الإبادة والتدمير الواسع الذي ألحقته إسرائيل بمنازلهم على مدار أكثر من 15 شهراً من حرب الإبادة.

ومع بدء شهر رمضان المبارك واشتداد الأزمة الإنسانية، يواجه الغزيون صعوبات غير مسبوقة في تأمين الطعام والماء، إذ لم تعُد وجبتا الإفطار والسحور متاحتين للجميع، كما أن المساعدات الغذائية شحيحة، وأسعار السلع التي تدخل عن طريق التجار مرتفعة بشكل يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصادر دخلها.

والثلاثاء، أكد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك في مؤتمر صحفي، تعليقاً على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وتطرّق دوجاريك إلى بيان وزارة الصحة في غزة، مشيراً إلى أن 6 رُضّع فلسطينيين فقدوا حياتهم جراء البرد القارس مؤخراً، ليرتفع عدد الأطفال الذين لقوا مصرعهم جراء البرد في القطاع إلى 15.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً على دخول المساعدات، وقال: "ما فهمته من زملائنا العاملين في المجال الإنساني، أن هناك عديداً من الصعوبات في إدخال منازل متنقلة (كرفانات) وخيام، لا نزال نواصل إدخال بعضها، لكننا بحاجة إلى مزيد".

وتتنصل إسرائيل من السماح بإدخال مساعدات إنسانية "ضرورية" للقطاع، خصوصاً 200 ألف خيمة و60 ألف منزل متنقل لتوفير الإيواء العاجل للفلسطينيين المتضررين، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​

وبدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبينما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم 16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الجاري) مفاوضات المرحلة الثانية منه، عرقل نتنياهو ذلك، إذ يريد تمديد المرحلة الأولى فقط.

ويخشى نتنياهو دخول المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تنص على إنهاء حرب الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، خوفاً من انهيار ائتلافه الحكومي، الذي يضم وزراء من اليمين المتطرف رافضين لتلك الخطوة. وتشرف المرحلة الأولى من الاتفاق على الانتهاء بنهاية السبت، دون اتفاق على دخول المرحلة الثانية.

مصدر:TRT Arabi
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