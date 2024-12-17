تركيا
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زيارةٌ مرتقَبةٌ من أردوغان للصومال وإثيوبيا
زيارةٌ مرتقَبةٌ من أردوغان للصومال وإثيوبيا وترمب يرفعُ قيمةَ بتكوين إلى أعلى مستوياتِها على الإطلاقِ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والوزير الأول الإثيوبي آبي أحمد عقدوا مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة التركية أنقرة لإعلان الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات السلام. / صورة: AA
17 ديسمبر 2024

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته زيارة كل من الصومال وإثيوبيا في بداية العام المقبل، وذلك عقب نجاح الوساطة التركية في التوصل إلى اتفاق مصالحة بين هذين البلدين. وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن هذه المرحلة تعتبر وقتًا ملائمًا لتضافر جهود دول منطقة الشرق الأوسط من أجل ترسيخ السلام ودعم السيادة المتبادلة. وقد أوضح فيدان أن تدخل تركيا كان ضرورياً للحد من الخسائر الناتجة عن بداية العمليات العسكرية للمعارضة في سوريا.

وفي سياق آخر، استمرت العملات الرقمية في تحقيق مكاسب ملحوظة، حيث ارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوياتها متخطيةً حاجز المائة وستة آلاف دولار في التداولات الآسيوية المبكرة. ويعتبر هذا الارتفاع مدعومًا بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، والتي تشير إلى احتمال إقامة احتياطي استراتيجي أمريكي خاص بعملات بتكوين. هذه التطورات تأتي لتؤكد الدور المتزايد لتركيا في الأمور الإقليمية وأثر السياسات الأمريكية على السوق المالية العالمية.

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