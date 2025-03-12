وذكرت الخارجية في بيان أنها تلقّت ببالغ الأسى نبأ مقتل وإصابة عدد من الباكستانيين في هجوم لمسلحين على قطار مسافرين أمس الثلاثاء.

وأعربت عن أملها بالرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، كما تمنّت الوزارة تحرير الرهائن في أقرب وقت.

والثلاثاء، أكد 3 مسؤولين أمنيين باكستانيين في حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن من يسمى "جيش تحرير بلوشستان" يقف وراء الهجوم الذي وقع أمس.

وتزايدت الهجمات والصراعات في باكستان خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان.

ويبرز اسم "جيش تحرير بلوشستان" في الهجمات التي يشهدها إقليم بلوشستان، إذ ينادي التنظيم باستقلال الإقليم عن باكستان وتولي قومية البلوش إدارته.