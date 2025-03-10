وانتخب الحزب الحاكم في كندا، الأحد، مارك كارني زعيماً جديداً له ورئيساً للحكومة المقبلة، ليحل بذلك محل جاستن ترودو، في وقت تواجه فيه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن كارني، المصرفي السابق البالغ 59 عاماً والمبتدئ في العمل السياسي، فاز بنسبة 85,9% من الأصوات.

وسيخلف كارني، الذي ترأس البنك المركزي البريطاني بين عامَي 2013 و2020، ترودو بعد فوزه في سباق زعامة الحزب الليبرالي، وفقاً لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وكان ترودو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2015، قد أعلن تنحيه عن منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن واجه دعوات للاستقالة من نواب حزبه.

ويشغل كارني حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت الكندية للاستثمار البديل، وسيتعين عليه الآن أن يقرر موعد الدعوة إلى إجراء الانتخابات العامة في كندا، التي يجب أن تحدث في 20 أكتوبر/تشرين الأول أو قبل ذلك.

وقال كارني في أثناء تقديمه من قِبل ابنته كليو بعد فوزه: "مَن مستعدّ للدفاع عن كندا معي؟"، وتابع: "نعم كندا، الحزب الليبرالي متّحد وقويّ ومستعدّ للقتال من أجل بناء بلد أفضل".

وفي إشارة إلى الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحديثه عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية 51، قال كارني: "لقد جعلنا هذا البلد أعظم بلد في العالم، والآن يريد جيراننا أن يأخذونا.. مستحيل".

وقال مارك كارني إنّ الأمريكيين "يريدون مواردنا ومياهنا وأرضنا وبلدنا"، وتابع: "فكروا في الأمر.. إذا نجحوا في ذلك فسوف يدمرون أسلوب حياتنا"، مضيفاً: "أمريكا ليست كندا.. لن تكون كندا أبداً جزءاً من أمريكا بأي شكل من الأشكال".