الحرب على غزة
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رداً على مزاعم الاحتلال.. مصر تنفي استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني إلى شمال سيناء
نفت مصر، اليوم الجمعة، بـ"شكل قاطع"، مزاعم إسرائيلية تتحدث عن استعداد القاهرة لنقل نصف مليون فلسطيني بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء (شرق) بوصف ذلك جزءاً من خطة إعادة إعمار قطاع غزة.
رداً على مزاعم الاحتلال.. مصر تنفي استعدادها لنقل نصف مليون فلسطيني إلى شمال سيناء
سكان غزة يرفضون الهجرة من أرضهم / AFP
21 مارس 2025

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية رداً على مزاعم وسائل إعلام لم تحدد جهتها. وشدد البيان على موقف القاهرة الثابت بـ"الرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين".

وقالت الهيئة في بيان إن "مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء بوصف ذلك جزءاً من إعادة إعمار قطاع غزة".

وأكدت كذب تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها "باطلة وتتنافى جذرياً وكلياً مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة، في أكتوبر/(تشرين الأول) 2023".

وجددت القاهرة رفضها "القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسراً أو طوعاً، لأي مكان خارجها، خصوصاً إلى مصر".

كما جددت تأكيد أن أي محاولة من شأنها تهجير أهل غزة تعد "تصفية للقضية الفلسطينية وخطراً داهماً على الأمن القومي المصري"، حسب البيان ذاته.

في السياق، أشارت الهيئة إلى أن هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة في 4 مارس/آذار الجاري.

وذكرت أن الموقف المصري تجاه إعمار قطاع غزة قائم على "عدم مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، وهو ما وافقت عليها القمة بالإجماع".

كان إعلام إسرائيلي قد روَّج خلال الساعات الماضية لأنباء تزعم استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة إلى مدينة في شمال سيناء.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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