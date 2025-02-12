سياسة
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قيمته بين 30 و50 مليار دولار.. اتفاق فرنسي - إماراتي بمجال الذكاء الصناعي
وقّعت الإمارات وفرنسا إطار عمل للتعاون بمجال الذكاء الصناعي، بتكلفة تتراوح بين 30 و50 مليار دولار، وذلك في إطار زيارة رسمية أجراها رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى العاصمة باريس، في وقت سابق م
قيمته بين 30 و50 مليار دولار.. اتفاق فرنسي - إماراتي بمجال الذكاء الصناعي
الرئيس الفرنسي يلتقي نظيره الإماراتي في باريس. / AA Archive
12 فبراير 2025

وجاء في بيان فرنسي - إماراتي مشترك أن "الزعيمين عبرا عن رغبتهما في إنشاء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الصناعي، وتعهدا باستكشاف التعاون في المشاريع والاستثمارات التي تدعم تطوير سلسلة قيمة الذكاء الصناعي".

وذكر البيان أنه سيجري توجيه الاستثمارات للذكاء الصناعي في كل من فرنسا والإمارات، وشراء الرقائق المتطورة، ومراكز البيانات، وتنمية المواهب، فضلاً عن إنشاء سفارات بيانات افتراضية للمساعدة في بناء البنى التحتية للذكاء الصناعي والحوسبة السحابية في كل من البلدين.

وذكرت الحكومة الفرنسية أنها حددت 35 موقعاً لاستضافة مراكز بيانات للذكاء الصناعي. وسيجري الإعلان عن الاستثمارات الأولى في قمة "اختر فرنسا" في وقت لاحق من هذا العام.

واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإماراتي، مساء الخميس الماضي، قبل قمة للذكاء الصناعي انعقدت يومي 10 و11 فبراير/شباط الجاري، في باريس بمشاركة نحو 100 دولة.

وناقشت القمة خريطة الذكاء الصناعي في محاولة لاقتحام المنافسة المتركزة بين الولايات المتحدة والصين اللتين تحرزان تقدماً في هذه التكنولوجيا كثيفة استهلاك الطاقة.

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