وأضافت القناة أن محافظة صعدة تعرضت لـ15 غارة أمريكية استهدفت مناطق متفرقة، دون تحديد المواقع أو تقديم تفاصيل إضافية عن الخسائر.

وتأتي هذه الضربات في إطار تصعيد عسكري مستمر بين القوات الأمريكية وجماعة الحوثي، على خلفية استهداف الجماعة سفناً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ضمن ما تقول إنه دعم للمقاومة الفلسطينية في غزة.

وخلال الأيام الماضية، كثفت الولايات المتحدة غاراتها على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بشكل غير مسبوق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ودمار في البنية التحتية حسب بيانات للجماعة.

وفي 15 مارس/آذار الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الجماعة، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة" إذ استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الجاري، حرب الإبادة على القطاع.