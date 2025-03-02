وقال القيادي في حماس، محمود مرداوي، إن "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، بدءاً من تنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن المفاوضات لوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل، وإعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها". وأضاف مرداوي أن حماس "لن تتراجع عن هذا المطلب".

وكان مكتب نتنياهو، أعلن في وقت سابق أن تل أبيب سوف تتبنى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يتعلق بوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة خلال شهري رمضان وعيد الفصح

وأوضح ديوان نتنياهو أن المقترح ينص على إطلاق سراح نصف عدد الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات، في اليوم الأول من الاتفاق.

كما أشار الديوان إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، سيجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد جرى التوصل إليه في وقت سابق، وسط توترات مستمرة في المنطقة