الحرب على غزة
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بعد موافقة نتنياهو على مقترح أمريكي.. حماس تطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار
طالبت حركة حماس، اليوم الأحد، بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، معتبرة أن المقترح الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة حتى منتصف نيسان/أبريل، الذي وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
بعد موافقة نتنياهو على مقترح أمريكي.. حماس تطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار
عملية تسليم أحد الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر وسط قطاع غزة، السبت، 22 فبراير، 2025. / AP
2 مارس 2025

وقال القيادي في حماس، محمود مرداوي، إن "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، بدءاً من تنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن المفاوضات لوقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل، وإعادة الإعمار، ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها". وأضاف مرداوي أن حماس "لن تتراجع عن هذا المطلب".

وكان مكتب نتنياهو، أعلن في وقت سابق أن تل أبيب سوف تتبنى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي يتعلق بوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة خلال شهري رمضان وعيد الفصح

وأوضح ديوان نتنياهو أن المقترح ينص على إطلاق سراح نصف عدد الأسرى، سواء الأحياء أو الأموات، في اليوم الأول من الاتفاق.

كما أشار الديوان إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، سيجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد جرى التوصل إليه في وقت سابق، وسط توترات مستمرة في المنطقة

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