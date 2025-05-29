وقال كورتولموش، في بيان نشره عبر حسابه في منصة إكس: “إن إسرائيل الصهيونية القاتلة تمطر الموت حتى على من يقدم المساعدة إلى المظلومين الفلسطينيين"، مضيفاً: "نُدين هذه الجريمة النكراء، ونستنكر صمت الجهات الدولية التي تلتزم موقف المتفرج إزاء هذه الانتهاكات المتكررة".

وأوضح أن المتطوعين الخمسة استُشهدوا جراء هجمات جوية إسرائيلية، في أثناء تأديتهم أنشطة إغاثية في غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مؤكداً أن الهجمات "تثبت مجدداً أن إسرائيل لا تعترف بحدود أو قانون أو إنسانية، وتتصرف ككيان محتل ومجرم حرب".

وختم كورتولموش تصريحاته بالتشديد على "مواصلة النضال والعمل المشترك دون كلل، من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها، وضمان وقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والعاملين في المجال الإنساني".

