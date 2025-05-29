تركيا
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رئيس البرلمان التركي يدين استهداف متطوعي الإغاثة في غزة ويحمّل إسرائيل المسؤولية
أدان رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، اليوم الخميس الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف متطوعي الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وخلّف خمسة شهداء من متطوعي هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان (İHH).
رئيس البرلمان التركي يدين استهداف متطوعي الإغاثة في غزة ويحمّل إسرائيل المسؤولية
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش / AA
29 مايو 2025

وقال كورتولموش، في بيان نشره عبر حسابه في منصة إكس: “إن إسرائيل الصهيونية القاتلة تمطر الموت حتى على من يقدم المساعدة إلى المظلومين الفلسطينيين"، مضيفاً: "نُدين هذه الجريمة النكراء، ونستنكر صمت الجهات الدولية التي تلتزم موقف المتفرج إزاء هذه الانتهاكات المتكررة".

وأوضح أن المتطوعين الخمسة استُشهدوا جراء هجمات جوية إسرائيلية، في أثناء تأديتهم أنشطة إغاثية في غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مؤكداً أن الهجمات "تثبت مجدداً أن إسرائيل لا تعترف بحدود أو قانون أو إنسانية، وتتصرف ككيان محتل ومجرم حرب".

وختم كورتولموش تصريحاته بالتشديد على "مواصلة النضال والعمل المشترك دون كلل، من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها، وضمان وقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والعاملين في المجال الإنساني".

مصدر:TRT Arabi
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