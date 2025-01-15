سياسة
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سلطات كوريا الجنوبية توقف الرئيس المعزول للتحقيق في فرضه الأحكام العرفية
أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن السلطات في كوريا الجنوبية وقفت اليوم الأربعاء، الرئيس المعزول يون سوك يول الذي أُبعد من منصبه بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
سلطات كوريا الجنوبية توقف الرئيس المعزول للتحقيق في فرضه الأحكام العرفية
لحظة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول / AFP
15 يناير 2025

وقالت الوكالة إن مسؤولين من مكتب التحقيقات في الفساد اتخذوا إجراءات للمرة الثانية صباح اليوم، لتطبيق أمر التوقيف ضد يون.

ووقفت السلطات يون في المقر الرئاسي واقتادته إلى مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في غواتشيون جنوب سيول للاستجواب.

ولدى المحققين 48 ساعة للتقدم إلى المحكمة بطلب اعتقال يون رسمياً، لتصبح بذلك المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي تصدر فيها مذكرة اعتقال بحق رئيس للبلاد.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية المعزول اتهامات بخرق القانون بعد إعلانه، في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض الأحكام العرفية لوقت وجيز، مما تسبب في أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، إذ تعد من أكبر الأزمات السياسية التي تواجهها البلاد منذ عقود، وأثرت بشكل كبير في توقعات النمو للاقتصاد الكوري الجنوبي، الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وعلى ضوء هذه الاتهامات أقر البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي عزل يون، في انتظار مهلة 180 يوماً لتحديد المحكمة العليا ما إذا كانت ستقر عزله أو تعيد إليه سلطاته.

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