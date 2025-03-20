وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز عبر منصة إكس، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي (لم تحدده) جنوبي منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأضاف أن "هذه العملية حققت هدفها بنجاح"، مشيراً إلى أن هذه العملية "الثانية خلال 24 ساعة".

وشدد على أن "عمليات القوات المسلحة المساندة لغزة (التابعة للحوثيين) لن تتوقف مهما استمر العدوان الأمريكي".

وأردف سريع: "هذه العمليات، بالإضافة إلى حظر الملاحة الإسرائيلية، سوف تستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "تفعيل الإنذارات في عدة مناطق بالبلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن"، مدعياً أن سلاح الجو "نجح في اعتراضه" قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية.

كما أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، قائلة إن العملية "حققت هدفها بنجاح".

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يوماً منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجأة جرائم إبادته، بغارات جوية عنيفة استهدفت المدنيين، ما أسفر حتى مساء الخميس عن "591 شهيداً و1042 مصاباً، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين" وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.