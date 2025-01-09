ووفق شهود عيان ومصادر طبية، استهدفت الغارات مناطق سكنية ومرافق مدنية، ما أسفر عن استشهاد عائلات بأكملها وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.

في شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وامتدت الهجمات إلى مناطق السودانية والمخابرات والكرامة شمال غربي غزة، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف منطقة الصفطاوي، كما واصلت قوات الاحتلال نسف المباني السكنية في جباليا وبيت حانون وحي الزيتون.

وفي وسط القطاع استُشهد 4 أشخاص جراء غارة جوية من عائلة واحدة في النصيرات، بينهم أب وأطفاله الثلاثة.

وفي دير البلح، أدى قصف منزل لعائلة إلى استشهاد 5 أفراد، بينهم ضحايا سقطوا متأثرين بجراحهم. واستهدفت غارة أخرى خيمة للنازحين داخل مدرسة في النصيرات، دون تسجيل إصابات.

أما في جنوب القطاع، فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرق خان يونس ورفح، مع إطلاق نار كثيف وقصف بحري على مناطق سكنية، ما يزيد معاناة السكان وسط استمرار الحصار والمجاعة.

على الصعيد السياسي، توعد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتصعيد الهجمات على غزة، قائلاً إن إسرائيل "تجهز الجحيم" للقطاع.

ودعا الوزير المتطرف إلى تغيير جذري في إدارة الحرب، مشدداً على ضرورة احتلال غزة بالكامل وإعادة بناء المستوطنات فيها.

كما رفض سموتريتش أي مفاوضات لتبادل الأسرى مع حركة حماس، معتبراً أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيكون "استسلاماً كارثياً".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية، مع تجاهلها مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الحرب عن استشهاد وأصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار شامل ومجاعة مدمرة تُعَدّ من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتتواصل المجازر الإسرائيلية على غزة بدعم أمريكي، فيما تلوح في الأفق دعوات متزايدة لوضع حد لهذا التصعيد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويعمّق المأساة الإنسانية في القطاع.