تفاقمت أزمة المجاعة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي، ما دفع آلاف العائلات إلى طحن البقوليات المتبقية لديهم -مثل العدس والفول والمعكرونة- لاستخدامها بديلاً للدقيق في صناعة الخبز، بعد نفاده الكامل من الأسواق المحلية.

تفاقمت أزمة المجاعة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي، ما دفع آلاف العائلات إلى طحن البقوليات المتبقية لديهم -مثل العدس والفول والمعكرونة- لاستخدامها بديلاً للدقيق في صناعة الخبز، بعد نفاده الكامل من الأسواق المحلية.