البقوليات بدلاً من الدقيق.. أزمة المجاعة تتفاقم في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيليالبقوليات بدلاً من الدقيق.. أزمة المجاعة تتفاقم في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي
تفاقمت أزمة المجاعة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي، ما دفع آلاف العائلات إلى طحن البقوليات المتبقية لديهم -مثل العدس والفول والمعكرونة- لاستخدامها بديلاً للدقيق في صناعة الخبز، بعد نفاده الكامل من الأسواق المحلية.تفاقمت أزمة المجاعة في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ مارس/آذار الماضي، ما دفع آلاف العائلات إلى طحن البقوليات المتبقية لديهم -مثل العدس والفول والمعكرونة- لاستخدامها بديلاً للدقيق في صناعة الخبز، بعد نفاده الكامل من الأسواق المحلية.
الهجوم الأخير يُعَدّ الأخطر منذ 20 عاماً.. تعرّف أبرز محطات التصعيد بين الهند وباكستانالهجوم الأخير يُعَدّ الأخطر منذ 20 عاماً.. تعرّف أبرز محطات التصعيد بين الهند وباكستان
شهدت العلاقة بين باكستان والهند محطات متكررة من التوتر والحروب، أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتصاعد دائم في الخطاب العسكري والسياسي. ويُعَدّ الصراع الحالي أخطر مواجهة يشهدها البلدان خلال العقدين الماضيين، نظراً إلى طبيعته النووية وحجم التصعيد.شهدت العلاقة بين باكستان والهند محطات متكررة من التوتر والحروب، أسفرت عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتصاعد دائم في الخطاب العسكري والسياسي. ويُعَدّ الصراع الحالي أخطر مواجهة يشهدها البلدان خلال العقدين الماضيين، نظراً إلى طبيعته النووية وحجم التصعيد.
رحلات خطرة وتكية وحيدة.. كيف يقاوم سكان غزة الموت جوعاً تحت الحصار؟رحلات خطرة وتكية وحيدة.. كيف يقاوم سكان غزة الموت جوعاً تحت الحصار؟
تحت نيران الحرب الإسرائيلية المستمرة، يخوض سكان قطاع غزة معركة يومية قاسية هرباً من الجوع الذي بات يهدد حياتهم وسط حصار مشدد منذ مارس/آذار 2024، تسبب في نفاد شبه تام للغذاء.تحت نيران الحرب الإسرائيلية المستمرة، يخوض سكان قطاع غزة معركة يومية قاسية هرباً من الجوع الذي بات يهدد حياتهم وسط حصار مشدد منذ مارس/آذار 2024، تسبب في نفاد شبه تام للغذاء.
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ركيزة استراتيجية بقدرات الهجوم.. تركيا تعزّز قدرات الردع الذكي عبر صواريخ كروز ومسيَّرات هجومية
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إسرائيل تحاول إعادة رسم حدود السيطرة في غزة.. حزام أمني يمتد وكمائن المقاومة تتجدد
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بعد نفاد الطحين بالكامل.. شبح المجاعة يخيِّم على سكان غزةبعد نفاد الطحين بالكامل.. شبح المجاعة يخيِّم على سكان غزة
يخيم شبح المجاعة من جديد على قطاع غزة، مع دخول الأزمة الإنسانية مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، بعد إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نفاد مخزون الطحين بالكامل، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.يخيم شبح المجاعة من جديد على قطاع غزة، مع دخول الأزمة الإنسانية مرحلة غير مسبوقة من الخطورة، بعد إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نفاد مخزون الطحين بالكامل، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.
ثالث أهم قطاع اقتصادي في البلاد.. كيف دمّر الاحتلال الإسرائيلي الزراعة في لبنان؟ثالث أهم قطاع اقتصادي في البلاد.. كيف دمّر الاحتلال الإسرائيلي الزراعة في لبنان؟
امتدت تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان لتطول القطاع الزراعي، الذي يُعد ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويشكّل مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات، إذ تُقدّر مساهمة هذا القطاع بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 4.1% من فرص العمل.امتدت تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان لتطول القطاع الزراعي، الذي يُعد ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويشكّل مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات، إذ تُقدّر مساهمة هذا القطاع بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 4.1% من فرص العمل.