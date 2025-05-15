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04:41
كيف تطورت خوارزميات تيك توك لتعرف ما يجول في خاطرك؟
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02:01
ترمب يرفع العقوبات عن سوريا
02:12
أردوغان: حلّ PKK الإرهابي تطوُّر مفصلي بمكافحة الإرهاب
01:58
إسرائيل: لن نلتزم بوقف الحرب
02:12
هل سينهي ترمب حرب غزة نهاية الأسبوع؟
02:08
عمليتي طعن في الضفة
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