العراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجيةالعراق وتركيا.. شراكة جديدة تُرسّخها زيارة السوداني واتفاقيات استراتيجية
في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.
عقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاًعقيدة التفكيك الإسرائيلية.. الدروز هدف وليسوا حليفاً
في عام 1967، وجّهت إسرائيل ضربة موجعة لسوريا باحتلالها هضبة الجولان، لتجد نفسها أمام فسيفساء اجتماعية معقدة تضم العرب السنة، والتركمان، والشركس، والدروز. ومع نهاية الحرب، اضطر معظم سكان الجولان إلى النزوح، باستثناء الطائفة الدرزية التي اختارت البقاء.في عام 1967، وجّهت إسرائيل ضربة موجعة لسوريا باحتلالها هضبة الجولان، لتجد نفسها أمام فسيفساء اجتماعية معقدة تضم العرب السنة، والتركمان، والشركس، والدروز. ومع نهاية الحرب، اضطر معظم سكان الجولان إلى النزوح، باستثناء الطائفة الدرزية التي اختارت البقاء.
هاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكيةهاكان فيدان في واشنطن.. لحظة مفصلية في العلاقات التركية-الأمريكية
تشكل زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للولايات المتحدة نقطة تحوّل بارزة في مسار العلاقات التركية–الأمريكية، لا سيما أنها جاءت في أعقاب تولي دونالد ترمب منصبه، وبعد سنوات من الفتور والجمود اللذين طبعا العلاقات الثنائية.تشكل زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للولايات المتحدة نقطة تحوّل بارزة في مسار العلاقات التركية–الأمريكية، لا سيما أنها جاءت في أعقاب تولي دونالد ترمب منصبه، وبعد سنوات من الفتور والجمود اللذين طبعا العلاقات الثنائية.
الموقف الأمريكي بين جولات بلينكن وصفقات الأسلحة
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"معاداة الصهيونية ليست عنصرية".. هكذا ربحتُ القضية في بريطانيا
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ما بين الماضي والحاضر.. الممر البحري في غزة من منظور إسرائيلي
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المتدينون الحريديم والعلمانيون في إسرائيل.. تناقضات وأزمات
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ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟ترمب يُنعش أوهام اليمين الصهيوني.. هل ينجح مشروع التهجير الجديد؟
بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير/كانون الثاني 2025، واجه اليمين الصهيوني أزمة سياسية غير مسبوقة.بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 يناير/كانون الثاني 2025، واجه اليمين الصهيوني أزمة سياسية غير مسبوقة.
وسط الاضطرابات الدولية.. ما دلالات تشكيل الشركات الصينية لوحدات مسلحة؟وسط الاضطرابات الدولية.. ما دلالات تشكيل الشركات الصينية لوحدات مسلحة؟
إنَّ عودة الشركات الصينية لتشكيل وحدات خاصة تحت اسم القوات المسلحة الشعبية تسلط الضوء على المخاوف المتنامية لبكين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لا سيما في ظل استمرار تواضع النمو الاقتصادي واتجاه الاقتصاد الصيني لتباطؤ طويل الأمد.إنَّ عودة الشركات الصينية لتشكيل وحدات خاصة تحت اسم القوات المسلحة الشعبية تسلط الضوء على المخاوف المتنامية لبكين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لا سيما في ظل استمرار تواضع النمو الاقتصادي واتجاه الاقتصاد الصيني لتباطؤ طويل الأمد.