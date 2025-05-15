في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.

في خضمِّ التحوّلات الإقليمية المتسارعة، وسعي الدول لإعادة رسم خرائط التعاون الثنائي، جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لتركيا، الخميس، لتشكل محطة مفصلية تحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.