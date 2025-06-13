إدانات عربية ودولية للضربة الإسرائيلية على إيران وتحذير وقلق من حرب شاملة

قوبلت الضربة العسكرية التي نفذتها إسرائيل، فجر الجمعة، ضد منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، بسيل من ردود الفعل الدولية، تفاوتت بين الإدانة الصريحة، والدعوة لضبط النفس، والتعبير عن القلق من الانزلاق نحو تصعيد إقليمي واسع، قد يهدد أمن واستقرار المنطقة.