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إيران

إيران

تركيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مشتركة
رغم الضربات الإسرائيلية.. واشنطن تؤكد مشاركتها في مباحثات نووية مع إيران في مسقط
إسرائيل تكشف تفاصيل 3 مهمات نفذها "الموساد" داخل إيران خلال الهجوم
Opinion
opinion
بينهم 6 علماء نوويون.. قتلى وجرحى في الهجوم الإسرائيلي على إيران
الهجوم الإسرائيلي على إيران يربك الملاحة الجوية.. إغلاق للأجواء وتحويل مسارات الرحلات
إدانات عربية ودولية للضربة الإسرائيلية على إيران وتحذير وقلق من حرب شاملة
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