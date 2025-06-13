رغم الضربات الإسرائيلية.. واشنطن تؤكد مشاركتها في مباحثات نووية مع إيران في مسقط
أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لا يزال يعتزم المشاركة في الجولة المقبلة من المحادثات النووية غير المباشرة مع إيران، المقررة في العاصمة العُمانية مسقط يوم الأحد 15 يونيو/حزيران الجاري.
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إسرائيل تقول إن إيران هاجمتها بـ100 مسيّرة.. وطهران: من حقّنا الرد وفق القانون الدولي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن إيران أطلقت نحو 100 مسيّرة باتجاه إسرائيل، ردّاً على الهجوم الواسع الذي تعرضت له أراضيها فجر اليوم وأسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.
الهجوم الإسرائيلي على إيران يربك الملاحة الجوية.. إغلاق للأجواء وتحويل مسارات الرحلات
أحدثت العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة ضد إيران، التي استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية فجر الجمعة، حالة من الارتباك في حركة الطيران المدني في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من ردّ إيراني وانتقال التصعيد إلى مواجهة مفتوحة.
إدانات عربية ودولية للضربة الإسرائيلية على إيران وتحذير وقلق من حرب شاملة
قوبلت الضربة العسكرية التي نفذتها إسرائيل، فجر الجمعة، ضد منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، بسيل من ردود الفعل الدولية، تفاوتت بين الإدانة الصريحة، والدعوة لضبط النفس، والتعبير عن القلق من الانزلاق نحو تصعيد إقليمي واسع، قد يهدد أمن واستقرار المنطقة.