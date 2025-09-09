SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Çin və Şimali Koreya əlaqələri gücləndirir
Çin Dövlət Başçısı Si Cinpin Şimali Koreyanın 77-ci ildönümü münasibətilə Kim Çen Ina təbrik məktubu göndərib
Çin və Şimali Koreya əlaqələri gücləndirir
Kim Çen In - Si Cinpin / Reuters
9 sentyabr 2025 г.

Rəsmi “Sinhua” xəbər agentliyinin məlumatına görə, Si Cinpin məktubunda Çinlə Şimali Koreya arasında regional və qlobal sülh, həmçinin inkişaf üçün sıx əməkdaşlığın davam etdirilməsinə hazır olduqlarını vurğulayıb. O, Çin ilə Koreya Xalq Demokratik Respublikası (KXDR) arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi məqsədilə strateji ünsiyyətin artırılacağını, yaxın təmas və əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini qeyd edib.

Çin dövlət başçısı həmçinin iki ölkənin sosialist idealogiyasına diqqət çəkərək, hər iki tərəfin regional və qlobal sülhə, eləcə də inkişaf prosesinə daha böyük töhfə verməli olduğunu ifadə edib.

 

Diplomatik münasibətlər

Tövsiyə edilən

İkinci Dünya müharibəsinin sonunda Koreya yarımadası Yaponya işğalından azad edildikdən sonra şimal bölgəsində kommunist rejimi quruldu. Avqust 1948-ci ildə yeni Ali Xalq Məclisi seçildi, sentyabrın 3-də isə yeni konstitusiya elan olundu.

KXDR rəsmi olaraq 1948-ci il sentyabrın 9-da quruldu və Kim İr Sen ilk Baş nazir kimi vəzifəyə başladı. Bu il Çin və KXDR diplomatik münasibətlərinin 76-cı ildönümünü qeyd edir.

Xatırladaq ki, ötən həftə Kim Çen In xüsusi qatarı ilə Pekinə səfər edərək Si Cinpin və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə birlikdə Çində keçirilən böyük hərbi paradda iştirak edib. O, paradın ertəsi günü Si Cinpinlə keçirdiyi zirvə görüşündə Çinlə münasibətlərin davamlı inkişaf etdiriləcəyinə dair vəd verib.

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us