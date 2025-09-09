DÜNYA
Mahmud Abbas və İvet Kuper Fələstin məsələsini müzakirə ediblər
Bu barədə Fələstinin rəsmi VAFA xəbər agentliyi məlumat yayıb
9 sentyabr 2025 г.

Fələstin dövlət başçısı Mahmud Abbas bildirib ki, İsrailin Qəzzada apardığı müharibə başa çatdıqdan sonra Fələstində prezident və parlament seçkiləri keçiriləcək

Mahmud Abbas bu fikri Londonda yeni təyin olunmuş Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvet Kuperlə görüşü zamanı səsləndirib. Görüşdə işğal olunmuş Fələstin ərazilərindəki son vəziyyət və Fələstin Dövləti ilə Böyük Britaniya arasındakı ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunub. Bu barədə Fələstinin rəsmi VAFA xəbər agentliyi məlumat yayıb.

M.Abbas görüş zamanı Fələstinin prioritetlərini bir daha vurğulayıb: “Dərhal və daimi atəşkəsin təmin edilməsi, Qəzzaya humanitar yardımın tam şəkildə çatdırılması, əsirlərin və məhbusların azad edilməsi, işğalçı qüvvələrin geri çəkilməsi və bərpa ilə yenidənqurma işlərinin başlanması.”

Mahmut Abbas Böyük Britaniyanın bu ayın sonunda Nyu-Yorkda keçiriləcək beynəlxalq sülh konfransı ərəfəsində Fələstin Dövlətini tanımaq niyyətini alqışlayıb. O, bu addımı tarixi ədalətsizliyin aradan qaldırılması kimi qiymətləndirib.

Belçika, Fransa, Avstraliya və Kanada kimi bir sıra digər Qərb ölkələrinin də bu ay keçiriləcək BMT Baş Assambleyasında Fələstini tanımağa hazırlaşdığı bildirilir.

MAbbas vurğulayıb ki, seçkilərdə iştirak etmək istəyən hər bir partiya və ya namizəd Fələstin Azadlıq Təşkilatının (FAT) siyasi proqramına, beynəlxalq öhdəliklərinə, vahid qanun və vahid təhlükəsizlik qüvvəsi prinsipinə əməl etməlidir.

Qeyd edək ki, Mahmud Abbas 2021-ci ilin əvvəlində qanunvericilik, prezident və Fələstin Milli Şurasına seçkilərin keçirilməsi barədə fərman imzalamışdı. Lakin bu günə qədər həmin seçkilər baş tutmayıb. Bu ilin iyul ayında isə M.Abbas Fələstin Milli Şurasına seçkilərin 2025-ci ilin sonuna qədər keçirilməsi ilə bağlı yeni fərman imzalayıb.

Londonda səfərdə olan M.Abbas həmçinin Böyük Britaniyanın Baş naziri Keir Starmer ilə də görüş keçirib. Görüş zamanı o, Starmerin Qəzzada davamlı atəşkəsin təmin olunması, humanitar yardımların çatdırılması, qeyri-qanuni yaşayış məntəqələrinin genişləndirilməsinə və ilhaqa qarşı çıxması, eləcə də iki dövlətli həll modelinə dəstəyini yüksək qiymətləndirib.

Mahmud Abbas deyib: “Qəzza Fələstin Dövlətinin ayrılmaz hissəsidir. Müharibə başa çatdıqdan sonra, ərəb dünyası və beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi ilə bütün məsuliyyəti öz üzərimizə götürəcəyik və inzibati komitə dərhal fəaliyyətə başlayacaq’’.

