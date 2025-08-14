SİYASƏT
1 dəqiqə oxuma
Gündəlik xəbər xülasəsi|14.08.2025
Gündəlik xəbər xülasəsi|14.08.2025
DNB-AZERBAYCAN-TR / TRT Global
14 avqust 2025 г.

1) İsrailin avqustun 13-də Qəzzada həyata keçirdiyi hava hücumlarında, evlərə və köçkün ailələrin yerləşdiyi çadırlara endirilən zərbələr nəticəsində təxminən 64 fələstinli həlak olub.

2) İsrail ordusu son üç gün ərzində Qəzzanın Zeytun məhəlləsində 300-dən çox evi dağıdıb.

3) ABŞ Federal Apellyasiya Məhkəməsi Dövlət Departamentini xarici yardımı davam etdirməyə məcbur edən qərarı ləğv edib.

Tövsiyə edilən

4) ABŞ prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Rusiya dövlət başçısı ilə Alyaskada keçirəcəyi sammitdən dərhal sonra Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski və Vladimir Putinlə üçtərəfli görüş təşkil etməyə çalışacaq.

5) Pakistanın paytaxtı İslamabadda keçirilən Müstəqillik Günü paradında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi bölüyü tribuna qarşısından keçərkən minlərlə insan ayağa qalxıb.

MƏNBƏ:TRT Global
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us