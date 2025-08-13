Etirazçılar “New York Times”ın Qəzza soyqırımında cinayətə ortaq olmasına etiraz etdi
Etirazçılar qəzetin “İsrailin Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinə bəraət qazandırmaqda əsas rol oynadığını” bildiriblər
Etirazçılar “New York Times”ın Qəzza soyqırımında cinayətə ortaq olmasına etiraz etdi / TRT Global
13 avqust 2025 г.
Nümayişçilər avqustun 12-də “New York Times”ın ofisi qarşısında etiraz aksiyası keçirərək qəzeti Fələstinin Qəzzada “ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilən soyqırımı” ilə “əməkdaşlıq etməkdə” ittiham ediblər.