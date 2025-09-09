Meksikanın mərkəzində yerləşən Atlakomulko şəhərində yük qatarı ilə ikimərtəbəli sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 61 nəfər isə yaralanıb.
Hadisə məşhur sənaye zonasından keçən dəmir yolu keçidində baş verib. İlkin məlumatlara görə, avtobus sürücüsü sıx tıxacdan yayınmaq üçün qatar keçidindən keçməyə çalışıb və bu zaman qatarla toqquşub.
Qəzanın ölkənin dəmir yolu sisteminin inkişaf etdiyi bir dövrdə baş verməsi hadisəyə olan diqqəti daha da artırıb. Yerli hakimiyyət orqanları bu qəzanı son illərin ən ciddi yol-nəqliyyat hadisələrindən biri adlandırıb.
Meksika ştatının Valiliyi yayımladığı açıqlamada bu ifadələrə yer verib:
“Təəssüf ki, bu faciə çox sayda insanın həyatına son qoyub və cəmiyyətimizə dərin təsir göstərib”.
Baş prokurorluq hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Bildirilir ki, ölənlərdən yeddisi qadın, üçü kişidir və onlar hadisə yerində həyatını itirib.
Hadisə zamanı avtobusda 50 sərnişin olub və nəqliyyat vasitəsi Mexiko şəhərinə doğru hərəkət edirmiş. Toqquşma nəticəsində avtobus iki yerə bölünüb və bir neçə metr sürüklənib. Şahidlərin sözlərinə görə, ətrafdakı insanlar sağ qalan sərnişinləri xilas etmək üçün dərhal köməyə gəliblər.
Qısa müddət ərzində əraziyə Mexiko ştatının fövqəladə hallar xidməti, Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları, yerli polis və təcili yardım qrupları cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib, bəzilərinin vəziyyəti ağırdır.
Meksika Federal Agentliyinin məlumatına görə, ölkədə qatar-avtomobil toqquşmaları son illərdə artmaqdadır. Təkcə 2024-cü ilin ilk rübündə baş verən belə qəzalarda 35 nəfər xəsarət alıb, 3 nəfər isə həyatını itirib.