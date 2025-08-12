12 saat əvvəl
İsrailin hava zərbələri Qəzzada onlarla fələstinlinin ölümünə səbəb olub
ABŞ prezidenti Donald Tramp Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibənin başa çatması üçün torpaq mübadiləsini təklif edib
Haaqa tribunalı Hind çayları üzrə hüquqlar məsələsində Pakistanın xeyrinə qərar çıxarıb
ABŞ prezidenti Donald Tramp Çindən idxal olunan mallara tətbiq edilən yüksək rüsumların dayandırılması müddətini 90 gün uzadıb
Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzzaya dəstək üçün bütün resursların və diplomatik imkanların səfərbər olunduğunu açıqlayıb
MƏNBƏ:TRT Global