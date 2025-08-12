SİYASƏT
Gündəlik xəbər xülasəsi|12.08.2025
DNB-AZERBAYCAN-TR / TRT Global
12 saat əvvəl

İsrailin hava zərbələri Qəzzada onlarla fələstinlinin ölümünə səbəb olub

ABŞ prezidenti Donald Tramp Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibənin başa çatması üçün torpaq mübadiləsini təklif edib

Haaqa tribunalı Hind çayları üzrə hüquqlar məsələsində Pakistanın xeyrinə qərar çıxarıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp Çindən idxal olunan mallara tətbiq edilən yüksək rüsumların dayandırılması müddətini 90 gün uzadıb

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzzaya dəstək üçün bütün resursların və diplomatik imkanların səfərbər olunduğunu açıqlayıb

MƏNBƏ:TRT Global
