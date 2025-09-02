Belçika sentyabrda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında Fələstin Dövlətini rəsmən tanıyacaq. Bu barədə ölkənin xarici işlər naziri açıqlama verib.
Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevo sentyabrın 1-də "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edərək, "Fələstin BMT-nin sessiyasında Belçika tərəfindən tanınacaq! Və İsrail hökumətinə qarşı sərt sanksiyalar tətbiq olunacaq" deyib.
Baş Assambleya sentyabrın 9-dan 23-dək Nyu-Yorkda toplanacaq.
İyul ayında keçirilən görüşdə Fransa Fələstin Dövlətini tanıdığını elan etdi və prezident Emmanuel Makron bu addımı iki dövlətli həll yolunda irəliləyiş kimi qiymətləndirdi.
O vaxtdan bəri bir sıra Qərb ölkələri, o cümlədən Böyük Britaniya, Kanada və Avstraliya oxşar addımlar atmağa çağırıb.
Prevot Belçikanın qərarının BMT-nin məlumatına görə, İsrailin təxminən iki ildir davam edən hücumlarının Qəzzanın bütün əhalisini yerindən etdiyi və ac qalmasına səbəb olan "humanitar faciə" fonunda qəbul etdiyini söyləyib.
Prevot "Beynəlxalq öhdəlikləri, o cümlədən İsrailin beynəlxalq hüququ pozaraq zorakılığı qarşısında soyqırım riskinin qarşısını almaq öhdəliyi də daxil, Belçikanın İsrail hökuməti və HƏMAS-a təzyiqləri artırmaq üçün güclü qərarlar qəbul etməsi lazım idi" deyib.
Prevot bəyanatında həmçinin vurğulayıb ki, bu tanınma İsrail xalqına qarşı yönəlməyib:
“Bu, İsrail xalqını cəzalandırmaq məsələsi deyil, hökumətin beynəlxalq və humanitar hüquqa hörmət etməsini təmin etmək və sahədəki vəziyyəti dəyişmək üçün tədbirlər görmək məsələsidir”.
Bu açıqlama Belçikanın İsrail və Fələstinin rəsmi tanınmasına zəmin yaradan və iki dövlətli həll istiqamətində səylərin bir hissəsi olan Nyu- York Bəyannaməsini dəstəkləmək üçün Fransa da daxil olmaqla ondan çox ölkəyə qoşulacağı mənasını daşıyır.
Belçikanın qərarı Qəzzadakı soyqırımla bağlı artan beynəlxalq qəzəbi əks etdirir.
İsrail 2023-cü ilin oktyabr ayından Qəzzada törətdiyi soyqırımı zamanı 63 mindən çox fələstinlini öldürüb, milyonlarla insan isə didərgin düşüb. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İsrailə qarşı soyqırım iddiasına baxır.