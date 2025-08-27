Nazirliyin verdiyi məlumata əsasən, 2024-cü ilin avqust ayında başlayan epidemiya dövründən indiyədək ümumilikdə 102.831 nəfər vəba (xolera) xəstəliyinə yoluxub, 2.561 adam isə həyatını itirib. Rəsmi məlumatda bəzi əyalətlərdə yoluxmaların azaldığı, digərlərində isə artdığı bildirilsə də, konkret bölgələrin adları açıqlanmayıb.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) avqustun 6-da yayımladığı bəyanatda Sudanın 18 əyalətinin hamısında vəba xəstəliyinə yoluxma hallarının təsdiqləndiyini açıqlamışdı.
Sudandakı bu səhiyyə böhranı, 2023-cü ilin aprelindən bəri ordu ilə üsyançı yarımhərbi Sürətli Dəstək Qüvvələri (RSF) arasında davam edən vətəndaş müharibəsinin fonunda baş verir. Davam edən qarşıdurmalar on minlərlə insanın ölümünə, milyonlarla şəxsin isə evsiz qalmasına səbəb olub.