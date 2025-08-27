DÜNYA
İsrail Dəməşq ərazisində dronların hücumu nəticəsində Suriya ordusunun altı əməkdaşını öldürüb
Xəbərə görə, İsrail pilotsuz təyyarələri avqustun 26-da Dəməşq çölündə Suriya ordusunun mövqelərini hədəfə alıb
İsrailin Dəməşq ərazisinə hücumu / AP Archive
27 avqust 2025 г.

Suriya dövlət televiziyası "El-İhbariyyə"nin məlumatına görə, İsrail Dəməşqin ərazilərində Suriya ordusunun mövqelərini hədəfə alıb.

Telekanal İsrailin Dəməşqin cənubundakı el-Kisve şəhəri yaxınlığında pilotsuz təyyarələrin zərbələri nəticəsində altı Suriya ordusunun əməkdaşını öldürdüyünü bildirib.

Xəbərə görə, İsrail pilotsuz təyyarələri avqustun 26-da Dəməşq çölündə Suriya ordusunun mövqelərini hədəfə alıb.

Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrında Bəşər Əsəd hakimiyyətinin devrilməsindən sonra İsrail Suriya daxilində hərbi və mülki obyektlərə yüzlərlə zərbə endirib. Hədəflər arasında döyüş təyyarələri, raket sistemləri və hava hücumundan müdafiə sistemləri də olub.

İsrail həmçinin Suriya ilə 1974-cü ildə imzalanmış hakimiyyət bölgüsü müqaviləsini pozaraq, Suriyanın Qolan Təpələrindəki demilitarizasiya olunmuş bufer zonasının işğalını genişləndirib.

25 ilə yaxın Suriyanın lideri olan Əsəd dekabrda Rusiyaya qaçaraq 1963-cü ildən hakimiyyətdə olan Baas Partiyası rejiminin axırına gətirib çıxardı.

Yanvar ayında Əhməd əl-Şaraanın başçılıq etdiyi yeni keçid hökuməti yaradılıb.

