/ Reuters
9 sentyabr 2025 г.

Sentyabrın 8-də Yunanıstanın Evbeya adasında yerli vaxtla saat 00:30-da 5,2 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar paytaxt Afinada da hiss olunub.

Afina Milli Seysmoloji Xidməti bildirib ki, zəlzələnin episentri Evbeya adasının cənub-qərbində, Nea Stira kurortundan dörd kilometr məsafədə yerləşir.

Hazırda insan tələfatı və dağıntı barədə məlumat yoxdur. Yaxınlıqdakı Maraton şəhərinin meri Stercios Tsirkas ERT televiziyasına müsahibəsində zəlzələnin "çox güclü" hiss olunduğunu bildirib.

Xatırladaq ki, may ayında Krit sahillərində 6,1 bal gücündə zəlzələ baş vermiş, yeraltı təkanlar həm Afina, həm də Misirdə hiss olunmuşdu.

Bundan əvvəl, yanvar və fevral aylarında Egey dənizində yerləşən Santorini adasında qeyri-adi seysmik aktivlik müşahidə edilmiş, minlərlə zəlzələ minlərlə sakini adanı tərk etməyə məcbur etmişdi.

Aralıq dənizinin cənub-şərqində yerləşən bir neçə qırılma xətti səbəbindən Yunanıstan müntəzəm olaraq zəlzələlərlə üzləşir. Ölkədə son böyük zəlzələ 2020-ci ilin oktyabrında Samos adasında baş vermişdi. 7 bal gücündə zəlzələ nəticəsində Samosda 2, İzmirdə isə 100-dən çox insan həyatını itirmişdi.

