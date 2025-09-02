SİYASƏT
2 dəqiqə oxuma
İsrailin Qəzzadakı əməliyyatları soyqırım kimi tanındı
Beynəlxalq mütəxəssislər İsrailin hərbi siyasətinin BMT konvensiyasındakı soyqırım tərifinə uyğun olduğunu bildirdi
İsrailin Qəzzadakı əməliyyatları soyqırım kimi tanındı
Qəzza / Reuters
2 sentyabr 2025 г.

Dünyanın tanınmış Beynəlxalq Soyqırım üzrə Mütəxəssisləri Assosiasiyası İsrailin Qəzzadakı siyasət və hərbi əməliyyatlarının “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması” haqqında BMT Konvensiyasının II maddəsində göstərilən hüquqi tərifə uyğun olduğunu bəyan edib.

Assosiasiyanın sədri sentyabrın 1-də açıqlamasında bildirib ki, təşkilat üzvləri İsrailin Qəzzada soyqırım törətdiyini aşkar etmək üçün tələb olunan hüquqi meyarların qarşılandığını göstərən qətnamə qəbul ediblər.

500 üzvdən ibarət Beynəlxalq Soyqırım üzrə Mütəxəssisləri Assosiasiyasının səsverməsində iştirak edənlərin 86 faizi “İsrailin Qəzzadakı siyasəti və əməliyyatları, 1948-ci il “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması” haqqında Konvensiyasının II maddəsində göstərilən hüquqi tərifə uyğundur” ifadəsini dəstəkləyib.

Qeyd edək ki, 1994-cü ildə yaradılan assosiasiya indiyədək tarixi və ya davam edən hadisələri soyqırım kimi tanıyan doqquz qərar qəbul edib.

Məsələ ilə bağlı hələlik İsrail Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilməyib.

Tövsiyə edilən

Xatırladaq ki, İsrail Fələstin müqavimət hərəkatı “Həmas”ın 2023-cü ilin oktyabrında həyata keçirdiyi hücumdan sonra Qəzzaya genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. İsrail rəsmilərinə görə, həmin hücumda təxminən 1.200 nəfər öldürülüb, 250 adam isə girov götürülüb.

İsrail tərəfi isə öz növbəsində bundan sonra Qəzzaya qarşı geniş miqyaslı hücuma başlayıb və 63 mindən çox fələstinlinin həyatına son qoyub. Bundan əlavə, bölgədəki binaların böyük hissəsi dağıdılıb və Qəzza əhalisinin demək olar ki hamısı öz evlərini tərk etməyə məcbur qalıb.

BMT-nin Qlobal Aclıq üzrə İzləmə Komissiyası 29 avqust tarixindəki açıqlamasında bildirib ki, Qəzza şəhəri və ətraf ərazilərdə dəhşətli aclıq hökm sürür və bu vəziyyətin daha da pisləşməsi gözlənilir.

Qida təhlükəsizliyi üzrə “Integrated Food Security Phase Classification” (IPC) agentliyinin araşdırmasına görə isə hazırda Qəzzadakı fələstinlilərin təxminən dörddə biri, yəni 514 min nəfər aclıq içərisindədir. Bu rəqəmin sentyabr ayının sonuna qədər 641 min nəfərə çatacağı ehtimal olunur.

MƏNBƏ:TRT
Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us