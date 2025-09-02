Dünyanın tanınmış Beynəlxalq Soyqırım üzrə Mütəxəssisləri Assosiasiyası İsrailin Qəzzadakı siyasət və hərbi əməliyyatlarının “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması” haqqında BMT Konvensiyasının II maddəsində göstərilən hüquqi tərifə uyğun olduğunu bəyan edib.
Assosiasiyanın sədri sentyabrın 1-də açıqlamasında bildirib ki, təşkilat üzvləri İsrailin Qəzzada soyqırım törətdiyini aşkar etmək üçün tələb olunan hüquqi meyarların qarşılandığını göstərən qətnamə qəbul ediblər.
500 üzvdən ibarət Beynəlxalq Soyqırım üzrə Mütəxəssisləri Assosiasiyasının səsverməsində iştirak edənlərin 86 faizi “İsrailin Qəzzadakı siyasəti və əməliyyatları, 1948-ci il “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması” haqqında Konvensiyasının II maddəsində göstərilən hüquqi tərifə uyğundur” ifadəsini dəstəkləyib.
Qeyd edək ki, 1994-cü ildə yaradılan assosiasiya indiyədək tarixi və ya davam edən hadisələri soyqırım kimi tanıyan doqquz qərar qəbul edib.
Məsələ ilə bağlı hələlik İsrail Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilməyib.
Xatırladaq ki, İsrail Fələstin müqavimət hərəkatı “Həmas”ın 2023-cü ilin oktyabrında həyata keçirdiyi hücumdan sonra Qəzzaya genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara başlayıb. İsrail rəsmilərinə görə, həmin hücumda təxminən 1.200 nəfər öldürülüb, 250 adam isə girov götürülüb.
İsrail tərəfi isə öz növbəsində bundan sonra Qəzzaya qarşı geniş miqyaslı hücuma başlayıb və 63 mindən çox fələstinlinin həyatına son qoyub. Bundan əlavə, bölgədəki binaların böyük hissəsi dağıdılıb və Qəzza əhalisinin demək olar ki hamısı öz evlərini tərk etməyə məcbur qalıb.
BMT-nin Qlobal Aclıq üzrə İzləmə Komissiyası 29 avqust tarixindəki açıqlamasında bildirib ki, Qəzza şəhəri və ətraf ərazilərdə dəhşətli aclıq hökm sürür və bu vəziyyətin daha da pisləşməsi gözlənilir.
Qida təhlükəsizliyi üzrə “Integrated Food Security Phase Classification” (IPC) agentliyinin araşdırmasına görə isə hazırda Qəzzadakı fələstinlilərin təxminən dörddə biri, yəni 514 min nəfər aclıq içərisindədir. Bu rəqəmin sentyabr ayının sonuna qədər 641 min nəfərə çatacağı ehtimal olunur.