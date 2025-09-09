DÜNYA
Nepalda sosial şəbəkələrin bloklanması ləğv edilib
Nazirlər Kabinetinin sözçüsü və rabitə ilə İnformasiya texnologiyaları naziri Pritvi Suba Qurunq ötən həftə tətbiq olunan sosial media qadağasının ləğv edildiyini açıqlayıb
/ Reuters
9 sentyabr 2025 г.

Nepalda 19 nəfərin ölümü ilə nəticələnən etirazlardan sonra sosial şəbəkələrin bloklanması ləğv edilib.

Nazirlər Kabinetinin sözçüsü və rabitə ilə İnformasiya texnologiyaları naziri Pritvi Suba Qurunq ötən həftə tətbiq olunan sosial media qadağasının ləğv edildiyini açıqlayıb.

Qərar “Z nəsli”nin geniş yayılmış korrupsiyaya qarşı etirazları zamanı 19 nəfərin öldürülməsi və 100-dən çox insanın yaralanmasından sonra verilib. Etirazlar sosial media şəbəkələrinin bloklanmasına qarşı reaksiya olaraq başlayıb.

“Reuters” agentliyinə müsahibə verən Qurunq deyib: “Sosial media platformalarının bloklanması ilə bağlı qərarı ləğv etdik”.

Baş nazir K.P. Şarma Oli baş verən zorakılığa görə kədərləndiyini bildirib. Oli həlak olanların ailələrinə maddi dəstək veriləcəyini və yaralıların pulsuz müalicə olunacağını açıqlayıb.

Oli həmçinin bildirib ki, 15 gün ərzində hadisənin səbəblərini araşdırmaq, itkiləri qiymətləndirmək və gələcəkdə belə halların təkrarlanmaması üçün tədbirlər görmək məqsədilə araşdırma komitəsi yaradılacaq.

Qeyd edək ki, ölkədə ‘‘Facebook’’ da daxil olmaqla bir neçə sosial media platformasına giriş bloklanmışdı. Bu qərar gənclər arasında qəzəbə səbəb olmuşdu.

Səlahiyyətlilər bildiriblər ki, qadağa saxta şəxsiyyət vəsiqələri, dezinformasiya və nifrət nitqi ilə mübarizə məqsədilə hökumətdə qeydiyyatdan keçməmiş sosial media platformalarını hədəf alırdı. Nepalın əsas müxalifət partiyası isə bu qərarı tənqid edib.

