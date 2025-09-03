Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif və Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkələri arasında müxtəlif sahələr üzrə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səyləri davam etdirməkdə qərarlı olduqlarını bildiriblər. İki lider ikitərəfli tərəfdaşlığın perspektivlərini və qarşıda duran çətinlikləri müzakirə ediblər.
Görüş Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti çərçivəsində baş tutub. Bu sammit regionun aparıcı dövlət başçılarını bir araya gətirən mühüm beynəlxalq platforma olub.
Prezident Vladimir Putin son dövrlərdə Rusiya ilə Pakistan arasında ticarət dövriyyəsində müşahidə olunan azalmaya diqqət çəkib və hər iki tərəfi bu azalmanın səbəblərini təhlil edərək, ticarət həcmini artırmaq üçün praktiki addımlar atmağa çağırıb. O, həmçinin Pakistanda baş verən daşqınlarla əlaqədar başsağlığı verərək deyib:
"Təbii fəlakətlə bağlı Pakistan xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Əminik ki, Pakistan sizin rəhbərliyiniz altında bu çətinliklərin öhdəsindən gələcək."
Baş nazir Şahbaz Şərif isə son zamanlar ikitərəfli münasibətlərdə əldə olunan irəliləyişlərə diqqət çəkərək xüsusilə Rusiyadan xam neft idxalının ticarət əlaqələrinə ciddi təkan verdiyini bildirib.
"Hər iki ölkə ikitərəfli münasibətlərin, xüsusilə də ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı üçün mühüm səylər göstərir," – deyə o vurğulayıb.
Şahbaz Şərif həmçinin Belarus, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan, Əfqanıstan və Pakistanı əhatə edən regional ticarət dəhlizinin əhəmiyyətini qeyd edib. Onun sözlərinə görə, bu təşəbbüs regionda iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə və ümumi rifahın artmasına töhfə verəcək.
Liderlər Astanadakı görüşü yüksək qiymətləndirərək bu dialoqun gələcək əməkdaşlıqlara yol açdığını bildiriblər. Görüşdən sonra iki ölkənin nümayəndə heyətləri kənd təsərrüfatı, dəmir-polad, enerji və nəqliyyat sahələrini əhatə edən bir sıra protokollar imzalayıblar.
Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, iyul ayında Rusiya və Pakistan 1970-ci illərdə Rusiya tərəfindən inşa edilmiş Pakistan Polad Zavodunun yenidən canlandırılması və genişləndirilməsi ilə bağlı razılıq əldə ediblər. Bu təşəbbüs sənaye əməkdaşlığında mühüm addım hesab olunur.
Rusiya və Pakistan arasında artan dialoq və qarşılıqlı anlaşma Cənubi Asiyada balanslaşdırılmış və çoxtərəfli yanaşmanın formalaşmasına xidmət edir.
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif vurğulayıb ki, ölkəsi Rusiyanın Hindistanla mövcud köklü münasibətlərinə hörmətlə yanaşır və İslamabad Moskva ilə əlaqələrin inkişafına şəxsi töhfəsini verməyə sadiqdir.
Müşahidəçilərin fikrincə Pakistanın Rusiya ilə yaxınlaşması əsasən enerji tələbatını ödəmək və çoxşaxəli tərəfdaşlıq axtarışı ilə bağlıdır. İslamabad güzəştli şərtlərlə Rusiyadan neft idxal etməyi, eyni zamanda infrastruktur və regional nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı genişləndirməyi qarşısına məqsəd qoyub.
Rusiya üçün isə Pakistanla münasibətlərin dərinləşdirilməsi, ənənəvi olaraq Hindistana yönəlmiş Cənubi Asiya diplomatiyasını balanslaşdırmaqla yanaşı, enerji ixracını artırmaq və regional əlaqə təşəbbüslərini gücləndirmək üçün yeni imkanlar yaradır.
Baş nazir Şahbaz Şərif Rusiya ilə tərəfdaşlığı regionda iqtisadi imkanların genişləndirilməsi və sabitliyin təmin edilməsi üzrə uzunmüddətli strategiyanın bir hissəsi kimi qiymətləndirib. O, mürəkkəb Cənubi Asiya geosiyasətində sabitləşdirici mövqeyinə görə Rusiyaya təşəkkür edib və Moskvanın regionda balanslaşdırıcı rolunu yüksək qiymətləndirib.
Hər iki lider qlobal iqtisadi çətinliklərə və beynəlxalq sanksiyaların yaratdığı maneələrə baxmayaraq, iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Görüş zamanı ikitərəfli ticarətdəki davamlı problemlər qeyd olunub, lakin enerji, infrastruktur, kənd təsərrüfatı və nəqliyyat kimi sahələrdə əməkdaşlığın artırılması öhdəliyi bir daha təsdiqlənib.
Şahbaz Şərif bu əlaqələrin regionun ümumi tərəqqisinə və rifahına mühüm töhfə verəcəyini bildirib. O, prezident Vladimir Putini “dinamik lider” kimi xarakterizə edərək, əldə olunan uğurların mərkəzində məhz onun dəstəyinin dayandığını qeyd edib.
Prezident V.Putin isə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün konkret addımların atılmasının vacibliyini vurğulayıb və noyabr ayında keçiriləcək ŞƏT Hökumət Başçıları Zirvəsinin bu istiqamətdə yeni imkanlar yaradacağına ümid etdiyini ifadə edib.