Gündəlik xəbər xülasəsi|04.08.2025
DNB-AZERBAYCAN-TR / TRT Global
4 avqust 2025 г.

1. İsrail girovların həyati təhlükəsinə baxmayaraq Qəzzadakı müharibəni genişləndirmək niyyətindədi.

2. Türkiyə və Misir xarici işlər nazirləri telefon danışığı keçiriblər. Tərəflər arası danışığın əsas mövzusu Qəzzadakı aclığa qarşı birgə hərəkətə keçmək olub.

3. ABŞ ölkə başçısı Donald Tramp ilə Rusiya rəhbərliyi arasında gərginlik artır. Tramp açıqlama verib ki, ABŞ-ın nüvə sualtı qayıqları artıq lazımi yerdədilər.

4. Yəmən sahillərində miqrantların içində olduğu qayıq faciəsində 68 nəfər ölüb, 74 insan itkin düşüb.

5. Pakistandakı musson fəlakətində ölənlərin sayı 300-ə yaxınlaşır, ən çox zərər çəkənlər uşaqlardır.

