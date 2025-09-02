Çin prezidenti Si Cinpin Pekində Rusiya prezidenti Vladimir Putini "qədim dost" kimi qarşılayıb. Görüş ABŞ ilə gərginliyin artdığı bir dövrə təsadüf edib.
Putin Siyə “əziz dostum” kimi müraciət edib və Moskvanın Pekinlə münasibətlərinin “görünməmiş səviyyədə” olduğunu bildirib.
Rəsmi danışıqlardan sonra iki lider baş köməkçiləri ilə çay süfrəsi arxasında söhbətlərini davam etdirərək, şəxsi münasibətlərə verdikləri önəmi vurğulayıblar.
Görüşlər sentyabrın 1-də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) Tiencində keçirilən sammitindən sonra baş tutub. Si və Putin sammitdə Hindistanın Baş naziri Narendra Modi və digər regional liderlərlə görüşüb.
Si İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 80-ci ildönümünü qeyd etmək üçün Pekində keçiriləcək möhtəşəm hərbi parada rəhbərlik edəcək.
Yaponiyanın müharibə zamanı Sovet İttifaqının Çinə verdiyi dəstəyi xatırladan Putin “O zaman hamımız bir yerdə idik, indi də bir yerdəyik” deyib.
ABŞ ilə ticarət gərginliyi
Pekin Ukraynadakı müharibə ilə bağlı neytrallığını qoruyub saxlasa da, Qərbin sanksiyalarına baxmayaraq ticarəti davam etdirərək Moskva üçün iqtisadiyyat sahəsində vacib hala gəlib.
ABŞ rəsmiləri bəzi Çin şirkətlərini Rusiyanın hərbi sənayesinə yardım etməkdə ittiham edib.
ŞƏT sammiti dəyişən ittifaqları ortaya qoydu: ABŞ prezidenti Donald Trampın Hindistana tətbiq etdiyi ətraflı rüsumlar Yeni Dehlini Moskva və Pekinə yaxınlaşdırdı. Lakin Modi Çinin paradına qatılmaqdan imtina edib.
İkitərəfli danışıqlardan əvvəl Si və Putin Çin və Rusiya arasında strateji mövqedə yerləşən Monqolustan prezidenti Uhnaaqiyn Hürelsüh ilə üçtərəfli görüş keçiriblər.
Putin üç ölkənin “yaxşı qonşu” olduğunu və ortaq maraqlara malik olduğunu vurğulayıb.
Monqolustan Putinin 2024-cü ildə səfəri zamanı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin həbsi ilə bağlı çağırışlarına məhəl qoymamaqla beynəlxalq diqqəti cəlb edib.