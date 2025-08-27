Daxili işlər naziri Aleksander Dobrindt hökumətin sərhəd-keçid məntəqələrində tədbirlərini daha da sərtləşdirməsinin "son dərəcə təsirli" olduğunu və sentyabrdan sonra da tədbirlərin davam edəcəyini bildirib.
Daxili işlər nazirinin sözlərinə görə, may ayında yeni mühafizəkar koalisiya hökuməti işə başlayandan bəri Almaniya 10 mindən çox qeyri-qanuni miqrantın öz ölkəsinə daxil olmasının qarşısını alıb.
Kansler Fridrix Merrtsin yaxın müttəfiqi Aleksandr Dobrindt həftəlik “Stern” jurnalına bildirib ki, sərhəd tədbirlərinin daha da sərtləşdirilməsi uğurlu alınıb və hökumət bu tədbirləri sentyabr ayından sonra da uzatmağı planlaşdırır.
A. Dobrindt "Mayın 8-dən bəri sərhədlərimizdə 10 mindən çox qeyri-qanuni miqrantı geri qaytardıq, onlardan təxminən 550-si sığınacaq axtaran şəxs idi. Məlumdur ki, artıq sərhəddə fərq yoxdur, bu da sığınacaq müraciətlərinin azalmasının səbəblərindən biridir" deyib. O, hökumətin sərt tədbirlərinin "son dərəcə təsirli" olduğunu və Almaniyanın miqrasiya siyasətindəki dəyişiklikdən hamını xəbərdar edən qlobal təsəvvürləri dəyişdirdiyini iddia edib.
Dobrindt həmçinin, "Bu uğuru davam etdirmək üçün tədbirləri həyata keçirməyə davam edəcəyik. Bütün tədbirlər milli və Avropa qanunlarına uyğundur" deyib.
Avropa İttifaqının ən böyük iqtisadiyyatı olan Almaniya hazırda öz ölkələrindəki müharibələrdən və münaqişələrdən qaçan əsasən ukraynalılar, suriyalılar və əfqanlardan ibarət təxminən 3,5 milyon qaçqına ev sahibliyi edir.
Fevral seçki kampaniyası zamanı kansler Mertsin mühafizəkar Xristian Demokratları qeyri-qanuni miqrasiyanın azaldılması üçün ciddi tədbirlər görəcəyini vəd etmişdilər. May ayında koalisiya hökuməti qurduqdan sonra onlar qonşu ölkələrlə daha əhatəli sərhəd nəzarəti həyata keçirməyə başladılar. Bu ölkələr Aİ üzvü olsalar da, Almaniyanın bu addımı müəyyən gərginliyə səbəb olub.
Almaniyanın sərhəd nəzarəti xüsusilə şərq qonşusu Polşa ilə gərginlik yaradıb. Keçən ay Varşava Almaniyanı miqrantları Polşa ərazisinə yönləndirməkdə ittiham edərək öz sərhədində müvəqqəti yoxlamalar tətbiq edib.
Aİ qaydalarına əsasən, üzv dövlətlər yalnız ictimai asayiş üçün ciddi təhdidlər kimi müstəsna hallarda pasportsuz Şengen zonasında müvəqqəti sərhəd nəzarəti həyata keçirə bilər. Avropa Komissiyası dəfələrlə vurğulamışdır ki, bu cür tədbirlər yalnız “son çarə” kimi istifadə edilməli və “müvəqqəti” olaraq qalmalıdır.
Mertsin mühafizəkarları Aİ sığınacaq qanunun miqrantlardan ərizələrini ilk daxil olduqları dövlətdə, misal üçün Yunanıstan və ya İtaliya kimi ölkələrdə təqdim etmələrinin vacibliyini, Almaniyaya getməməsini tələb edirlər.