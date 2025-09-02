Sentyabrın 2-də səhər saatlarında Pakistanın şimal-qərbindəki Hayber-Paxtunxva əyalətinin Bannu rayonunda güclü partlayış baş verib. Yerli polisin verdiyi məlumata görə, təcavüzkar minalanmış avtomobili sərhəd jandarmının yerli qərargahının qarşısında qəsdən partladıb.
Partlayışdan sonra güclü atışma və daha bir neçə partlayış səsləri eşidilib. Polis bildirib ki, silahlılar təhlükəsizlik obyektinə daxil olublar. Təhlükəsizlik qüvvələri ərazini mühasirəyə alaraq silahlılara qarşı əməliyyatı davam etdirir.
Yerli sakinlər hücumda istifadə olunan avtomobilin hissələrinin Kohat yolu boyunca dağıldığını bildiriblər. Təhlükəsizlik qüvvələri üç polis əməkdaşının yaralandığını, bir neçə silahlının isə öldürüldüyünü açıqlayıb.
Jandarma qüvvələri bölməsinin ətrafındakı ərazi polis tərəfindən mühasirəyə alınıb və sakinlərdən əməliyyat başa çatana qədər evdə qalmaq istənilib.