DÜNYA
1 dəqiqə oxuma
Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum edilib
Hadisə nəticəsində üç polis əməkdaşı yaralanıb
Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum edilib
Suicide bomber attacks security installation in northwestern Pakistan / AA
2 sentyabr 2025 г.

 

Sentyabrın 2-də səhər saatlarında Pakistanın şimal-qərbindəki Hayber-Paxtunxva əyalətinin Bannu rayonunda güclü partlayış baş verib. Yerli polisin verdiyi məlumata görə, təcavüzkar minalanmış avtomobili sərhəd jandarmının yerli qərargahının qarşısında qəsdən partladıb.

Partlayışdan sonra güclü atışma və daha bir neçə partlayış səsləri eşidilib. Polis bildirib ki, silahlılar təhlükəsizlik obyektinə daxil olublar. Təhlükəsizlik qüvvələri ərazini mühasirəyə alaraq silahlılara qarşı əməliyyatı davam etdirir.

Tövsiyə edilən

Yerli sakinlər hücumda istifadə olunan avtomobilin hissələrinin Kohat yolu boyunca dağıldığını bildiriblər. Təhlükəsizlik qüvvələri üç polis əməkdaşının yaralandığını, bir neçə silahlının isə öldürüldüyünü açıqlayıb.

Jandarma qüvvələri bölməsinin ətrafındakı ərazi polis tərəfindən mühasirəyə alınıb və sakinlərdən əməliyyat başa çatana qədər evdə qalmaq istənilib.

Araşdırma
Volodimir Zelenski Avropa İttifaqına çağırış etdi
Marko Rubio və Vanq Yi arasında görüş olacaq
Texasda daşqınlar nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 119 nəfərə çatıb
Rusiya Kiyevə PUA və raket zərbələri endirib
D.Tramp mis idxalına 50% rüsum tətbiq ediləcəyini açıqladı
Ş.Şərif:'Pakistan Türkiyə ilə ticarət, texnologiya və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək'
İsrail rəsmisi:''Həmas silahlarını yerə qoymasa, müharibə davam edəcək”
İbrahim Kalın İraq rəsmiləri ilə görüşüb
Marko Rubio: “Ümid edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi tezliklə bağlanacaq''
D.Tramp və B.Netanyahu Ağ Evdə ikinci dəfə görüş keçirdilər
Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi İranın xarici işlər naziri ilə görüşdü
Hakan Fidan və Yaşar Gülər Pakistana səfər edəcəklər
Türkiyə XİN Fransanın bəyanatına münasibət bildirdi
D.Tramp:''14 ölkədən idxal olunan məhsullara yeni gömrük rüsumları tətbiq olunacaq''
B.Netanyahu:''İsrailin məhvinə çalışmayan fələstinlilərlə sülh mümkündür''
TRT Global-a nəzər sal, rəy bildir!
Contact us