İndoneziya prezidenti Prabovo Subianto deputatların imtiyazları ilə bağlı ölkədə alovlanan etirazlar fonunda, vəzifəyə başlamasından bəri 10 ay ərzində baş verən ən ciddi narazılıqlar qarşısında qətiyyətli mövqe sərgiləyəcəyini bəyan edib. O, baş verən hadisələrdə təxminən altı nəfərin öldüyünü, onlarla insanın isə yaralandığını bildirib.
Prezident sentyabrın 1-də Cakartadakı xəstəxanada yaralıları ziyarət edib. O, iğtişaşların üsyançılar tərəfindən törədildiyini bildirərək, onları ölkənin milli inkişafına mane olmaqda ittiham edib.
Demokratiyaya hücum
Prezident P.Subianto bir neçə şəhərdə parlament binalarının yandırılmasını “demokratiyaya hücum” adlandıraraq, ağır yaralanan polis əməkdaşlarına rütbə verilməsi barədə göstəriş verib.
Keçən həftə deputatların maaşları və xaricə səfərləri ilə bağlı başlayan etirazlar, 21 yaşlı kuryerin polisə məxsus zirehli maşın tərəfindən əzilərək ölməsindən sonra daha da güclənib.
Hüquq müdafiə orqanı “KontraS” toqquşmalardan sonra, əsasən Cakarta və ətraf şəhərlərdə olmaqla, təxminən 20 nəfərin itkin düşdüyünü açıqlayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı polis tərəfindən həddindən artıq güc tətbiq olunması ilə bağlı iddiaların araşdırılmasına çağırış edib.
Polis əməkdaşları və mülki şəxslər də daxil olmaqla, təxminən 43 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı artan qəzəb isə yeni etiraz dalğasına səbəb olub.
Ölkə başçısı P.Subianto ölənlərə görə dərin kədərini ifadə edərək, sui-istifadəyə yol verən məmurların məsuliyyətə cəlb ediləcəyini bildirib. O, həmçinin planlaşdırılan Çin səfərini ləğv edib.
Qeyd edək ki, ölkə başçısı avqustun 31-də ictimaiyyətin qəzəbini yumşaltmaq üçün deputatların imtiyazlarının geri götürüldüyünü elan edib. Bu çərçivədə maaşların azaldılacağı və xarici səfərlərin təxirə salınacağı açıqlanıb.