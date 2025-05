Keputusan Administrasi Trump untuk menarik AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tampaknya telah menginspirasi banyak orang untuk mengambil langkah dan menggerakkan dana guna menyelamatkan badan global tersebut dari kehancuran finansial.

Diketuai oleh seorang staf WHO, badan PBB terbesar dan tertinggi dalam hal kesehatan dan keselamatan global, kampanye penggalangan dana ‘1 Dollar, 1 World’ meminta satu miliar orang di seluruh dunia untuk menyumbang setidaknya $1 masing-masing guna membantu badan internasional tersebut melanjutkan operasinya di tengah “ketidakpastian dan pengurangan dana”.

Mulai dari vaksinasi 94 persen anak-anak di Gaza terhadap polio selama perang 471 hari yang dilancarkan Israel di Gaza hingga memerangi virus Ebola yang mematikan di zona perang, WHO telah merespons darurat kesehatan di seluruh dunia selama beberapa dekade.

Namun, WHO juga menghadapi kritik pedas sebagai badan birokratis yang gemuk, yang memungkinkan para teknokrat PBB hidup nyaman di Swiss dengan gaji bebas pajak. WHO dihujani kecaman keras karena menangani krisis kesehatan secara buruk, gagal menantang laporan resmi, dan melakukan koordinasi yang lemah.

Bagi Presiden Donald Trump, keputusan untuk menarik diri dari WHO didorong oleh "pembayaran yang terlalu membebani" yang dilakukan AS kepada badan internasional tersebut setiap tahun.

Namun, kampanye penggalangan dana ini mendapatkan dukungan luas dari para dokter terkemuka yang ingin mengumpulkan dana sebesar $1 miliar, jumlah yang hampir setara dengan sumbangan tahunan terbesar AS kepada WHO—sekitar $1 miliar per dua tahun anggaran.

"Saya melihat kampanye ini lebih sebagai simbolis, sebagai bentuk solidaritas, sebagai cara untuk mengatakan, ‘Lihat, saya peduli pada WHO, dan meskipun hanya $1, saya ingin menunjukkan dukungan saya’," kata Madhukar Pai, seorang otoritas global dalam bidang tuberkulosis (TB) yang menjabat sebagai ketua pertama di Departemen Kesehatan Global dan Masyarakat di Universitas McGill, Kanada.

"Saya merasa WHO sedang diserang secara tidak adil oleh pemerintah AS saat ini, yang sama sekali tidak berdasar," kata Pai kepada TRT World.

Dia mendorong orang-orang untuk berkontribusi pada dana tersebut, mengatakan bahwa WHO adalah satu-satunya badan dengan mandat PBB untuk bekerja dengan semua negara anggota dalam mengatasi ancaman transnasional bersama seperti pandemi dan krisis iklim.

"Tidak ada entitas lain yang mampu melakukan semua itu. Itulah mengapa sangat penting untuk memberikan sumber daya yang memadai kepada WHO agar mereka dapat menjalankan tugas utamanya, yaitu menjaga keselamatan kita semua," kata Pai, yang telah menjadi bagian dari komite penasihat WHO, panel ahli, dan kelompok pengembangan pedoman selama dua dekade tanpa mendapatkan imbalan finansial.

Siapa yang mendanai WHO?

WHO mendapatkan pendanaan dari dua sumber utama. Semua negara anggota—194 negara jika AS dihitung—membayar "kontribusi yang dinilai", masing-masing sesuai dengan ukuran perekonomiannya. Kedua, negara-negara serta mitra filantropis dan individu memberikan "kontribusi sukarela" kepada WHO.

Kontribusi yang dinilai oleh negara-negara anggota mencakup kurang dari 20 persen dari total anggaran WHO. Sisanya berasal dari kontribusi sukarela.

AS telah menjadi donor terbesar, dengan kontribusi total hampir mencapai $1,3 miliar pada periode anggaran dua tahunan terbaru (2022–2023). Lebih dari $1 miliar di antaranya berupa kontribusi sukarela.

Dalam persentase, kontribusi AS terhadap total pendanaan WHO adalah sekitar 15 persen.

Donor terbesar kedua dan ketiga WHO adalah Jerman ($856 juta) dan Bill & Melinda Gates Foundation ($830 juta).

Menurut Dr. Joanne Liu, mantan presiden internasional Dokter Tanpa Batas, WHO sebaiknya meningkatkan porsi kontribusi yang dinilai dalam total pendanaannya untuk memastikan keberlanjutannya di masa depan.

Namun, meskipun dewan eksekutif WHO meyakinkan negara-negara anggota untuk meningkatkan kontribusi yang dinilai pada pertemuan mendatang yang dijadwalkan pada 3 hingga 11 Februari, ini hanya akan menutupi kekurangan finansial akibat penarikan AS, kata Liu kepada TRT World.

"(Kampanye ini) mungkin dapat mengurangi beberapa dampak negatif... tetapi jika tidak dapat diperbarui dan dilakukan secara berkelanjutan, maka tidak akan memiliki efek jangka panjang."

Kampanye The 1 Dollar, 1 World telah mengumpulkan hampir $65.000 sejak peluncurannya minggu lalu.

Kehilangan komunikasi

Selain kehilangan dana akibat penarikan AS, Liu mengatakan bahwa keruntuhan komunikasi antara WHO dan sejumlah lembaga serta institusi kesehatan masyarakat berbasis di AS juga merupakan penyebab kekhawatiran yang setara.

"Itu berarti kita tidak akan lagi memiliki pertukaran informasi yang lancar tentang H5N1, yang merupakan masalah nyata di AS saat ini," katanya, merujuk pada virus mematikan yang berpotensi menular dari ternak ke manusia.

"Jika AS tidak transparan mengenai situasi H5N1 di negara itu, kita semua akan berada dalam kegelapan. Kita semua akan kembali terkejut oleh sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan," tambahnya.

Menurut Liu, AS adalah pemimpin dunia dalam pengawasan patogen, dan keluarnya negara itu dari WHO akan "seburuk penarikan finansialnya."

Selain itu, kecenderungan politik ke kanan di AS tampaknya mulai memengaruhi sekutunya di beberapa bagian dunia. Dengan partai-partai konservatif yang meraih mayoritas elektoral di negara demi negara, para ahli mengatakan pengurangan kontribusi sukarela kepada WHO dari negara-negara maju lainnya tidak bisa dikesampingkan.

“Oh, ya, ini adalah sumber kecemasan besar… dunia semakin condong ke kanan jauh, dan filosofi mendasar dari sayap kanan adalah bahwa semua orang lain itu buruk,” kata Pai.

Memuji AS yang memainkan “peran besar” dalam menghilangkan polio dari sebagian besar dunia, Pai mengatakan Washington juga telah menjadi kontributor utama dalam program vaksinasi anak untuk TB, yang merupakan bidang keahliannya.

Pemerintahan konservatif Presiden AS George W. Bush memainkan "peran besar" dalam memperluas akses ke obat HIV, menyelamatkan hingga 25 juta nyawa di seluruh dunia.

"Semua itu dilakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya, termasuk pemerintahan Presiden Bush. Mereka memahami bahwa AS memiliki kewajiban moral terhadap dunia sebagai salah satu negara terkaya," katanya.

Sebagai bagian dari pembekuan bantuan luar negeri yang lebih luas, pemerintahan Trump pada 27 Januari menginstruksikan organisasi-organisasi di negara asing untuk menghentikan distribusi obat HIV yang dibeli dengan dana AS.

Pai mengatakan dia mengharapkan negara-negara lain untuk memainkan peran yang lebih besar dalam membantu WHO mengatasi kehilangan kontribusi dari AS. "Saya juga ingin melihat negara-negara Afrika, misalnya, lebih mandiri. Mereka seharusnya memiliki program pengobatan HIV mereka sendiri agar tidak bergantung pada pemerintah AS," tambahnya.

Meskipun kampanye penggalangan dana ini diluncurkan oleh seorang staf WHO, Direktur Kampanye dan Keterlibatan Pendukung WHO, Sandra Sorial, menegaskan bahwa WHO tidak terlibat dalam kampanye ini.

"Penting untuk dicatat bahwa ini adalah inisiatif yang dipimpin oleh staf dan bukan kampanye perusahaan," kata Sorial kepada TRT World.

