Tanggal 7 September seharusnya menjadi momen penting dalam kisah panjang ambisi nuklir Iran dan intervensi Barat.
Parlemen Iran dijadwalkan untuk memberikan suara terkait kemungkinan keluar dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), yang dapat menutup peluang diplomasi.
Namun, sesi tersebut berakhir tanpa keputusan karena Komisi Keamanan Nasional Parlemen belum menyelesaikan laporannya.
Keesokan harinya, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmail Baghaei, menyampaikan nada yang lebih damai. “Iran adalah anggota NPT dan berkomitmen pada perjanjian pengamanan,” ujarnya, menekankan bahwa pembicaraan tentang penarikan hanya dibahas secara terbatas di parlemen dan belum ada keputusan definitif.
Sementara itu, beberapa anggota parlemen garis keras menolak kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai sesuatu yang “ilegal” berdasarkan undang-undang Juni yang melarang badan pengawas tersebut setelah serangan AS dan Israel terhadap situs nuklir Iran. Namun, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertemu dengan kepala IAEA, Rafael Grossi, di Kairo pada hari Selasa dan sepakat untuk melanjutkan kerja sama di bawah kerangka baru.
Ini menunjukkan sinyal campuran: sikap menantang di Majelis, tetapi keterbukaan terhadap diplomasi dari pemerintah, sementara waktu terus berjalan menuju sanksi ‘snapback’ PBB yang dapat menghancurkan ekonomi Iran.
Kekacauan yang terencana atau gejolak internal?
Para analis melihat tarik-ulur ini sebagai manuver klasik Iran, menjaga lawan tetap menebak-nebak sementara Teheran menyeimbangkan tekanan domestik dengan ancaman internasional.
“Sebagian dari sistem masih tidak ingin meningkatkan ketegangan, karena keluar dari NPT dapat memberikan Israel alasan untuk menyerang,” kata Hadi Mohammadi, seorang komentator urusan Iran, kepada TRT World.
Namun, kubu lain bersikeras bahwa para inspeksi hanya memberikan intelijen gratis kepada musuh untuk serangan yang lebih tepat di masa depan.”
Perpecahan ini menyoroti tantangan Iran dalam menyelaraskan kebijakan antara pemerintah Pezeshkian yang pro-diplomasi dan ideolog parlemen.
Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tampaknya lelah dengan ambiguitas ini. Pekan lalu, ia memperingatkan tentang limbo “tidak perang, tidak damai” yang dipaksakan oleh musuh yang menguras energi Iran, menggambarkannya sebagai plot untuk melemahkan Republik Islam tanpa konfrontasi penuh.
Ini menjelaskan pesan ganda Teheran: menunjukkan ketahanan sambil menguji peluang diplomasi.
Ancaman Iran terhadap NPT meningkat setelah Inggris, Prancis, dan Jerman memicu mekanisme snapback pada 28 Agustus—sebuah klausul dalam kesepakatan nuklir 2015 yang memungkinkan setiap penandatangan untuk memberlakukan kembali sanksi PBB jika Iran ditemukan tidak patuh.
Snapback membalikkan dinamika veto Dewan Keamanan PBB: Alih-alih membutuhkan konsensus untuk menjatuhkan hukuman, sanksi secara otomatis diberlakukan kembali setelah 30 hari kecuali diperpanjang—sesuatu yang pasti akan diblokir oleh Washington.
Artinya, bahkan Rusia dan China secara teknis tidak dapat melindungi Iran, meskipun menentang langkah tersebut.
Para kritikus mengatakan langkah ini bersifat politis.
“Ini pada dasarnya adalah teka-teki yang dirancang oleh AS dan Israel,” kata Ghasem Alidousti, seorang profesor hubungan internasional, “memaksa Iran menuju pembicaraan dengan Washington dengan basis menang-kalah.”
Batas waktu snapback memberi Iran waktu hingga akhir September untuk merespons: baik mencapai kesepakatan atau menghadapi sanksi PBB yang diperbarui pada senjata, rudal, dan perdagangan, yang menambah hukuman AS yang sudah mencekik ekspor minyak.
Mantan menteri luar negeri Mohammad Javad Zarif telah memperingatkan kaum garis keras bahwa meremehkan dampak snapback mengabaikan bagaimana sanksi Eropa dan PBB akan menghantam rakyat Iran biasa, memperburuk devaluasi mata uang dan pelarian modal.
Namun, Alidousti berpendapat bahwa dengan langkah-langkah AS yang sudah mencekik ekonomi Iran, sanksi PBB “tidak akan menambah tekanan yang signifikan,” dengan fokus terutama pada sektor pertahanan.
Aktivasi ini semakin memperdalam perpecahan di Teheran: diplomasi dengan IAEA semakin intensif, meskipun ancaman seperti pengayaan 90 persen dan penutupan Selat Hormuz semakin keras.
Namun, para analis percaya ini adalah opsi terakhir, bukan langkah yang akan segera diambil.
“Untuk saat ini, Iran tampaknya mengandalkan rasionalitas. Mendengarkan tuntutan garis keras akan membunuh peluang untuk solusi damai,” tambah Mohammadi.
Cahaya kemajuan
Secercah harapan muncul ketika Araghchi melakukan perjalanan mendadak ke Kairo, bertemu dengan kepala IAEA Grossi dan menyetujui untuk memulihkan kerja sama di bawah kerangka baru.
“Tidak ada preseden untuk kerja sama IAEA dengan negara anggota yang fasilitasnya diserang secara sengaja,” kata Araghchi, menambahkan bahwa Teheran dan badan tersebut sedang bekerja pada mekanisme untuk menyeimbangkan kewajiban pengamanan dengan kekhawatiran keamanan.
Namun, kaum garis keras tetap skeptis, memandang kerja sama sebagai kelemahan yang hanya mengundang lebih banyak serangan.
Anggota parlemen Hosseinali Haji Deligani mengecam kunjungan Araghchi ke Kairo, menyebut inspektur IAEA sebagai “mata-mata Israel” yang hanya ingin memeriksa apa yang tersisa dari serangan Juni untuk menargetkannya lagi.
“Ketidakpercayaan sangat mendalam,” catat Mohammadi. “Teheran melihat risiko tinggi serangan baru, dengan semua orang merencanakan berdasarkan asumsi bahwa serangan dapat terjadi kapan saja.”
Mereka juga berpendapat bahwa setiap kesepakatan Grossi–Araghchi adalah ilegal, mengutip undang-undang parlemen Juni yang melarang akses IAEA ke situs-situs yang rusak.
Tidak ada kamera atau inspektur yang memasuki fasilitas tersebut sejak saat itu, dengan badan tersebut sangat ingin mengukur dampaknya dan menemukan stok uranium yang diperkaya tinggi milik Iran, yang diklaim telah meningkat dari 400kg sebelum perang menjadi 420kg dengan kemurnian 60 persen.
Namun, Mohammadi menunjukkan bahwa undang-undang Juni memberikan ruang gerak: pemerintah dapat mengajukan banding ke Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk melewati pembatasan, memberikan tim Presiden Pezeshkian alat hukum jika pembicaraan di Kairo berkembang.
Iran kini berada di persimpangan jalan. Pemerintah Pezeshkian menggantungkan harapannya pada kesepakatan IAEA yang dapat membantu membalikkan snapback, seperti yang dijanjikan oleh E3, sementara kaum garis keras mengasah pedang mereka dan memperingatkan bahwa setiap tanda kelemahan akan dihukum.
Ancaman snapback telah menunjukkan dampaknya: rial mencapai titik terendah dalam sejarah, retorika garis keras meningkat, dan upaya diplomatik semakin intensif.
Washington sejauh ini mengabaikan tawaran Iran.
Mohammadi berpendapat bahwa Washington sedang menunggu langkah Iran berikutnya, dan Kairo mungkin menjadi titik balik.
“Iran telah merespons secara positif tawaran mediasi, tetapi sejauh ini Amerika belum menjawab. Iran kini telah memenuhi tuntutan utama E3, yaitu kerja sama dengan badan tersebut,” katanya.
Memberikan inspeksi dapat menjadi pembuka jalan untuk negosiasi baru dengan AS.
Namun, karena Teheran menolak untuk menyerahkan hak pengayaan dan Barat bersikeras pada nol pengayaan, para diplomat mengusulkan “solusi ketiga”: konsorsium pengayaan internasional dengan mitra seperti Arab Saudi, Qatar, China, atau bahkan AS.
Itu adalah proposal yang ditolak Iran dalam pembicaraan yang dimediasi Oman pada April tetapi mungkin sekarang mempertimbangkannya di bawah ancaman snapback.
Para ahli percaya bahwa dengan pergeseran dari sikap menantang ke diplomasi ini, Iran—untuk saat ini—tidak memprioritaskan langkah garis keras seperti keluar dari NPT.
Sebaliknya, Iran sedang menguji pendekatan reformis terhadap Barat, berharap untuk menavigasi limbo “tidak perang, tidak damai.”
Namun, meskipun keputusan makro untuk menjangkau, suara-suara garis keras tetap lantang, memperingatkan bahwa ini adalah jalur yang sama yang membawa dari pembicaraan April ke serangan Juni.