Tanggal 7 September seharusnya menjadi momen penting dalam kisah panjang ambisi nuklir Iran dan intervensi Barat .

Parlemen Iran dijadwalkan untuk memberikan suara terkait kemungkinan keluar dari Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) , yang dapat menutup peluang diplomasi.

Namun, sesi tersebut berakhir tanpa keputusan karena Komisi Keamanan Nasional Parlemen belum menyelesaikan laporannya.

Keesokan harinya, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmail Baghaei, menyampaikan nada yang lebih damai. “Iran adalah anggota NPT dan berkomitmen pada perjanjian pengamanan,” ujarnya, menekankan bahwa pembicaraan tentang penarikan hanya dibahas secara terbatas di parlemen dan belum ada keputusan definitif.

Sementara itu, beberapa anggota parlemen garis keras menolak kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai sesuatu yang “ilegal” berdasarkan undang-undang Juni yang melarang badan pengawas tersebut setelah serangan AS dan Israel terhadap situs nuklir Iran. Namun, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertemu dengan kepala IAEA, Rafael Grossi, di Kairo pada hari Selasa dan sepakat untuk melanjutkan kerja sama di bawah kerangka baru.

Ini menunjukkan sinyal campuran: sikap menantang di Majelis, tetapi keterbukaan terhadap diplomasi dari pemerintah, sementara waktu terus berjalan menuju sanksi ‘snapback’ PBB yang dapat menghancurkan ekonomi Iran.

Kekacauan yang terencana atau gejolak internal?

Para analis melihat tarik-ulur ini sebagai manuver klasik Iran, menjaga lawan tetap menebak-nebak sementara Teheran menyeimbangkan tekanan domestik dengan ancaman internasional.

“Sebagian dari sistem masih tidak ingin meningkatkan ketegangan, karena keluar dari NPT dapat memberikan Israel alasan untuk menyerang,” kata Hadi Mohammadi, seorang komentator urusan Iran, kepada TRT World.

Namun, kubu lain bersikeras bahwa para inspeksi hanya memberikan intelijen gratis kepada musuh untuk serangan yang lebih tepat di masa depan.”

Perpecahan ini menyoroti tantangan Iran dalam menyelaraskan kebijakan antara pemerintah Pezeshkian yang pro-diplomasi dan ideolog parlemen.

Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tampaknya lelah dengan ambiguitas ini. Pekan lalu, ia memperingatkan tentang limbo “tidak perang, tidak damai” yang dipaksakan oleh musuh yang menguras energi Iran, menggambarkannya sebagai plot untuk melemahkan Republik Islam tanpa konfrontasi penuh.

Ini menjelaskan pesan ganda Teheran: menunjukkan ketahanan sambil menguji peluang diplomasi.

Ancaman Iran terhadap NPT meningkat setelah Inggris, Prancis, dan Jerman memicu mekanisme snapback pada 28 Agustus—sebuah klausul dalam kesepakatan nuklir 2015 yang memungkinkan setiap penandatangan untuk memberlakukan kembali sanksi PBB jika Iran ditemukan tidak patuh.

Snapback membalikkan dinamika veto Dewan Keamanan PBB: Alih-alih membutuhkan konsensus untuk menjatuhkan hukuman, sanksi secara otomatis diberlakukan kembali setelah 30 hari kecuali diperpanjang—sesuatu yang pasti akan diblokir oleh Washington.

Artinya, bahkan Rusia dan China secara teknis tidak dapat melindungi Iran, meskipun menentang langkah tersebut.

Para kritikus mengatakan langkah ini bersifat politis.

“Ini pada dasarnya adalah teka-teki yang dirancang oleh AS dan Israel,” kata Ghasem Alidousti, seorang profesor hubungan internasional, “memaksa Iran menuju pembicaraan dengan Washington dengan basis menang-kalah.”

Batas waktu snapback memberi Iran waktu hingga akhir September untuk merespons: baik mencapai kesepakatan atau menghadapi sanksi PBB yang diperbarui pada senjata, rudal, dan perdagangan, yang menambah hukuman AS yang sudah mencekik ekspor minyak.

Mantan menteri luar negeri Mohammad Javad Zarif telah memperingatkan kaum garis keras bahwa meremehkan dampak snapback mengabaikan bagaimana sanksi Eropa dan PBB akan menghantam rakyat Iran biasa , memperburuk devaluasi mata uang dan pelarian modal.

Namun, Alidousti berpendapat bahwa dengan langkah-langkah AS yang sudah mencekik ekonomi Iran, sanksi PBB “tidak akan menambah tekanan yang signifikan,” dengan fokus terutama pada sektor pertahanan.