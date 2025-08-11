DUNIA
2 menit membaca
Dua petinju Jepang meninggal akibat cedera otak di acara yang sama di Tokyo
Petinju super featherweight Shigetoshi Kotari dan lightweight Hiromasa Urakawa, keduanya berusia 28 tahun, bertanding di ajang yang sama di Korakuen Hall, Tokyo, pada 2 Agustus lalu.
Dua petinju Jepang meninggal akibat cedera otak di acara yang sama di Tokyo
Urakawa meninggal dunia Sabtu malam, menurut laporan media lokal. (Gambar: Dibuat menggunakan AI) / Others
11 Agustus 2025

Dua petinju di Jepang meninggal dunia akibat cedera otak yang mereka alami dalam laga terpisah di acara yang sama di Tokyo, kata pejabat setempat.

Keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi otak.

Kotari, yang bertarung hingga imbang setelah 12 ronde melawan sesama petinju Jepang Yamato Hata, kehilangan kesadaran tak lama setelah laga dan “meninggal pada pukul 22.59 pada 8 Agustus,” tulis M.T Boxing Gym di situsnya pada Sabtu.

“Ia telah berjuang sekuat tenaga melewati operasi dan perawatan yang diterimanya di sebuah rumah sakit di Tokyo akibat hematoma subdural akut,” tulis pernyataan dari pihak gym.

Direkomendasikan

Urakawa dihentikan pada ronde kedelapan sekaligus terakhir saat melawan Yoji Saito dan “secara tragis meninggal akibat cedera yang dialaminya selama pertarungan,” tulis World Boxing Organization (WBO) dalam unggahan Instagram pada Minggu.

Urakawa meninggal pada Sabtu malam, menurut laporan media lokal.

“Berita yang memilukan ini datang hanya beberapa hari setelah kepergian Shigetoshi Kotari, yang meninggal akibat cedera yang dideritanya dalam laga pada acara yang sama,” kata WBO, seraya menyampaikan “belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga, teman, dan komunitas tinju Jepang.”

Tsuyoshi Yasukochi, Sekretaris Jenderal Komisi Tinju Jepang, mengatakan kepada media lokal setelah keduanya dirawat di rumah sakit bahwa kemungkinan ini adalah “pertama kalinya di Jepang dua petinju menjalani operasi pembukaan tengkorak akibat cedera dari acara yang sama.”

SUMBER:AFP
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us