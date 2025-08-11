Dua petinju di Jepang meninggal dunia akibat cedera otak yang mereka alami dalam laga terpisah di acara yang sama di Tokyo, kata pejabat setempat.
Keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi otak.
Kotari, yang bertarung hingga imbang setelah 12 ronde melawan sesama petinju Jepang Yamato Hata, kehilangan kesadaran tak lama setelah laga dan “meninggal pada pukul 22.59 pada 8 Agustus,” tulis M.T Boxing Gym di situsnya pada Sabtu.
“Ia telah berjuang sekuat tenaga melewati operasi dan perawatan yang diterimanya di sebuah rumah sakit di Tokyo akibat hematoma subdural akut,” tulis pernyataan dari pihak gym.
Urakawa dihentikan pada ronde kedelapan sekaligus terakhir saat melawan Yoji Saito dan “secara tragis meninggal akibat cedera yang dialaminya selama pertarungan,” tulis World Boxing Organization (WBO) dalam unggahan Instagram pada Minggu.
Urakawa meninggal pada Sabtu malam, menurut laporan media lokal.
“Berita yang memilukan ini datang hanya beberapa hari setelah kepergian Shigetoshi Kotari, yang meninggal akibat cedera yang dideritanya dalam laga pada acara yang sama,” kata WBO, seraya menyampaikan “belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga, teman, dan komunitas tinju Jepang.”
Tsuyoshi Yasukochi, Sekretaris Jenderal Komisi Tinju Jepang, mengatakan kepada media lokal setelah keduanya dirawat di rumah sakit bahwa kemungkinan ini adalah “pertama kalinya di Jepang dua petinju menjalani operasi pembukaan tengkorak akibat cedera dari acara yang sama.”