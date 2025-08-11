Dua petinju di Jepang meninggal dunia akibat cedera otak yang mereka alami dalam laga terpisah di acara yang sama di Tokyo, kata pejabat setempat.

Keduanya sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi otak.

Kotari, yang bertarung hingga imbang setelah 12 ronde melawan sesama petinju Jepang Yamato Hata, kehilangan kesadaran tak lama setelah laga dan “meninggal pada pukul 22.59 pada 8 Agustus,” tulis M.T Boxing Gym di situsnya pada Sabtu.

“Ia telah berjuang sekuat tenaga melewati operasi dan perawatan yang diterimanya di sebuah rumah sakit di Tokyo akibat hematoma subdural akut,” tulis pernyataan dari pihak gym.