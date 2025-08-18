PERANG GAZA
Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza, Momentum HUT RI ke-80
Misi kemanusiaan Indonesia untuk Gaza berhasil dilaksanakan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.
Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza, Momentum HUT RI ke-80 / TRT Global
18 Agustus 2025

Satgas Garuda Merah Putih-II, yang terdiri dari personel TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Baznas, sukses melakukan airdrop bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza menggunakan dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara King Abdullah II di Amman, Yordania, pukul 10.37 waktu setempat dan kembali mendarat dengan selamat pukul 12.25.

Dalam misi tersebut, Indonesia bergabung dengan sejumlah negara lain seperti Yordania, Uni Emirat Arab, Jerman, Italia, Prancis, Belgia, Denmark, dan Belanda. Total bantuan yang dijatuhkan ke Gaza mencapai sekitar 106 ton. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi wujud solidaritas kemanusiaan, tetapi juga menjadi hadiah istimewa di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80.

SUMBER:TRT Indonesia
