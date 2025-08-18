Satgas Garuda Merah Putih-II, yang terdiri dari personel TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Baznas, sukses melakukan airdrop bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza menggunakan dua pesawat C-130J Super Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara King Abdullah II di Amman, Yordania, pukul 10.37 waktu setempat dan kembali mendarat dengan selamat pukul 12.25.