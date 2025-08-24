DUNIA
Turkiye meluncurkan penyeberangan perbatasan ke Suriah berdasarkan paspor
Langkah ini merupakan bagian dari proses normalisasi setelah jatuhnya rezim Baath dan peralihan Suriah ke administrasi transisi.
Penduduk memuat barang-barang mereka ke atas truk di perbatasan Bab al-Salameh, di pedesaan Aleppo, Suriah. / Reuters
24 Agustus 2025

Turkiye telah mengumumkan bahwa penyeberangan berbasis paspor secara resmi telah dimulai di gerbang perbatasan daratnya dengan Suriah, sebagai bagian dari proses normalisasi setelah pembebasan negara tersebut pada Desember lalu.

Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri yang diposting pada hari Rabu di platform media sosial Turkiye, NSosyal, warga negara Turkiye dan warga Suriah yang telah memperoleh kewarganegaraan negara ketiga akan dapat masuk dan keluar Suriah melalui gerbang perbatasan darat Turkiye, kecuali yang berada di Zona Operasi Mata Air Perdamaian.

Bashar al Assad, penguasa Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember, mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Sebuah pemerintahan transisi baru yang dipimpin oleh Presiden Ahmed al Sharaa dibentuk pada Januari.

Lebih dari satu dekade perang memaksa jutaan warga Suriah meninggalkan negara mereka. Kini, dengan rezim sebelumnya telah tumbang dan pemerintahan baru memegang kendali, penyeberangan yang dulu dipenuhi pengungsi yang keluar kini menyaksikan arus balik.

Koridor transportasi diaktifkan kembali

Awal bulan ini, Menteri Perdagangan Turkiye mengatakan bahwa Aleppo akan menjadi pusat logistik yang kuat dan koridor transportasi Suriah akan kembali aktif.

"Truk kami tidak lagi akan melakukan trans-shipment atau pergantian trailer di perbatasan Suriah," kata Omer Bolat dalam pertemuan meja bundar dengan Menteri Ekonomi dan Industri Suriah, Nidal Al-Sha'ar.

Bolat mengatakan bahwa Turkiye sedang mengambil langkah modernisasi untuk mempermudah penyeberangan perbatasan dengan Suriah guna mempercepat perdagangan bilateral dan memperkuat keamanan.

Ia menambahkan bahwa Suriah memiliki kekuatan untuk membangun kembali berkat kerja keras dan produktivitas rakyatnya, dan dampak semangat tersebut akan segera terasa lebih kuat dari sektor industri hingga pertanian, manufaktur, dan jasa.

SUMBER:AA
