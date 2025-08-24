Turkiye telah mengumumkan bahwa penyeberangan berbasis paspor secara resmi telah dimulai di gerbang perbatasan daratnya dengan Suriah, sebagai bagian dari proses normalisasi setelah pembebasan negara tersebut pada Desember lalu.

Menurut pernyataan Kementerian Dalam Negeri yang diposting pada hari Rabu di platform media sosial Turkiye, NSosyal, warga negara Turkiye dan warga Suriah yang telah memperoleh kewarganegaraan negara ketiga akan dapat masuk dan keluar Suriah melalui gerbang perbatasan darat Turkiye, kecuali yang berada di Zona Operasi Mata Air Perdamaian.

Bashar al Assad, penguasa Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember, mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Sebuah pemerintahan transisi baru yang dipimpin oleh Presiden Ahmed al Sharaa dibentuk pada Januari.

Lebih dari satu dekade perang memaksa jutaan warga Suriah meninggalkan negara mereka. Kini, dengan rezim sebelumnya telah tumbang dan pemerintahan baru memegang kendali, penyeberangan yang dulu dipenuhi pengungsi yang keluar kini menyaksikan arus balik.