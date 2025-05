Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa Suriah yang damai dan stabil "akan menjadi salah satu perubahan paling dramatis di kawasan ini dalam waktu yang sangat lama," menandakan dukungan Washington terhadap kepemimpinan baru negara tersebut di bawah Presiden Ahmed Alsharaa.

"Ini adalah peluang bersejarah, dan jika berhasil, kita akan melihat dampak transformasi yang dramatis di kawasan ini," kata Rubio di kota resor Antalya, Turkiye bagian selatan, pada hari Kamis.

Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu dengan Alsharaa di Riyadh — sebuah pertemuan yang menandai kontak tingkat tertinggi antara AS dan Suriah sejak rezim Bashar al Assad digulingkan pada bulan Desember. Trump, yang sebelumnya mengumumkan niatnya untuk mencabut sanksi AS terhadap Suriah, menyebut pertemuan itu "luar biasa."

Rubio menggambarkan kepemimpinan baru Suriah sebagai pihak yang berkomitmen untuk membangun kembali negara tersebut sebagai masyarakat pluralistik.

Ia mencatat bahwa Suriah telah menyampaikan minat untuk "hidup damai dengan semua tetangganya" dan "mengusir pejuang asing dan teroris" yang dapat mengacaukan negara tersebut.

Rubio mengatakan bahwa AS ingin "membantu," tetapi bantuan Amerika akan bersyarat pada langkah-langkah yang diambil oleh Suriah untuk maju.

Ia menambahkan: "Tentu saja, kami ingin melihat kemajuan yang dicapai, dan kami akan mengikuti setiap langkah yang mereka ambil, dan ini akan menjadi perjalanan panjang."

Rubio juga menyebut kemungkinan suatu hari nanti mengajukan permintaan kepada Kongres untuk secara permanen mencabut sanksi.

"Saya pikir kita ingin memulai dengan penghapusan awal, yang akan memungkinkan mitra asing yang ingin mengalirkan bantuan untuk mulai melakukannya tanpa risiko terkena sanksi," tambah Rubio.

Rubio, yang sedang mengunjungi Turkiye sebagai bagian dari pertemuan informal menteri luar negeri NATO, bertemu pada hari Kamis dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al Shaibani, bersama dengan Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan dalam pertemuan trilateral di Antalya. Setelah Fidan meninggalkan pertemuan, Rubio dan al Shaibani melanjutkan pembicaraan.

Juru bicara Deputi Departemen Luar Negeri, Tommy Pigott, juga mengonfirmasi bahwa pemerintahan sedang "bergerak sekarang" untuk melaksanakan keputusan presiden mencabut sanksi.

Ketika ditanya kapan dan dalam kondisi apa sanksi dapat sepenuhnya dicabut, Pigott mengatakan bahwa ia tidak memiliki informasi untuk diumumkan.

TRT Global - 'Kesempatan unik': Pencabutan sanksi AS dan maknanya bagi Suriah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa rezim sanksi AS yang berlangsung selama puluhan tahun terhadap Suriah akan segera dicabut, memungkinkan negara yang terporak-poranda akibat perang tersebut untuk terintegrasi ke dalam sistem internasional. 🔗

Perdamaian dan kemakmuran jangka panjang

"Ini tentang memberikan kesempatan kepada Suriah," katanya. "kebijakan tindakan yang telah disampaikan oleh presiden; tindakan tersebut dirinci dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih dan telah dijelaskan kembali dari podium ini... Jika Suriah mengambil tindakan tersebut, kita dapat melihat perdamaian dan kemakmuran jangka panjang."

Trump mengumumkan pada hari Selasa di Forum Investasi Saudi-AS 2025 di ibu kota Riyadh bahwa ia akan memerintahkan pencabutan sanksi AS yang "kejam dan melumpuhkan" terhadap ekonomi Suriah untuk memberikan negara tersebut "kesempatan menuju kejayaan."

Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut dibuat setelah diskusinya dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.

Trump mengadakan pertemuan pertamanya dengan Ahmad Alsharaa di Riyadh pada hari Rabu, dengan bin Salman hadir secara langsung dan Erdogan berpartisipasi secara daring.

Presiden Amerika itu menggambarkan pertemuan tersebut sebagai "luar biasa" dan menyebut Alsharaa sebagai "pria tangguh" dengan "latar belakang yang kuat."

Bashar al Assad, pemimpin Suriah selama hampir 25 tahun, melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember 2024, mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Alsharaa, yang memimpin pasukan anti-rezim untuk menggulingkan Assad, dinyatakan sebagai presiden pada akhir Januari.