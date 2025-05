Pada hari Rabu, Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang telah lama dinantikan, yang disebut sebagai "Hari Pembebasan," dengan mengumumkan tarif dasar sebesar 10 persen pada semua impor AS serta "tarif timbal balik" untuk sejumlah negara.

"Tarif timbal balik" tersebut — yang tertinggi dalam lebih dari satu abad — mencapai 34 persen untuk China (di atas tarif 20 persen yang sudah ada), 20 persen untuk Uni Eropa, 27 persen untuk India, dan 24 persen untuk Jepang.

Dalam dua hari setelah pengumuman tarif tersebut, sekitar $6 triliun menghilang dari pasar saham AS, sementara hampir $11 triliun telah lenyap sejak Trump menjabat.

Secara global, negara-negara mengancam perang dagang, dan China membalas dengan tarif balasan pada impor AS.

Tarif besar-besaran Trump pada sekitar 180 negara telah menimbulkan kekhawatiran akan resesi global yang dipimpin oleh AS.

Pada hari Jumat, JP Morgan meningkatkan kemungkinan resesi AS menjadi 60 persen, naik dari 40 persen hanya 21 hari sebelumnya.

Dalam catatan kepada investor berjudul "There Will Be Blood", Kepala Ekonom JP Morgan Michael Feroli mengatakan bahwa perusahaannya memprediksi produk domestik bruto (PDB) kemungkinan akan menyusut "di bawah tekanan tarif."

Feroli memperingatkan bahwa "Efek dari kenaikan pajak ini kemungkinan akan diperbesar — melalui pembalasan, penurunan sentimen bisnis AS, dan gangguan rantai pasokan. Kebijakan AS yang mengganggu telah diakui sebagai risiko terbesar bagi prospek global sepanjang tahun ini."

Feroli memperkirakan resesi selama dua kuartal pada akhir 2025, dengan PDB menyusut sebesar 1 persen pada kuartal ketiga dan 0,5 persen pada kuartal keempat. PDB tahunan untuk 2025 diperkirakan turun sebesar 0,3 persen.

"Tekanan dari harga yang lebih tinggi yang kami perkirakan dalam beberapa bulan mendatang mungkin akan terasa lebih berat dibandingkan lonjakan inflasi pasca-pandemi, karena pertumbuhan pendapatan nominal baru-baru ini melambat, berbeda dengan percepatan pada episode sebelumnya," tambah Feroli.

"Selain itu, dalam lingkungan ketidakpastian yang tinggi, konsumen mungkin enggan terlalu banyak menggunakan tabungan untuk membiayai pertumbuhan pengeluaran."

‘Bencana ekonomi yang dibuat sendiri’

JP Morgan bergabung dengan daftar analis ekonomi yang semakin panjang yang memperingatkan risiko resesi potensial.

Ryan Sweet dari Oxford Economics menyatakan bahwa tarif Trump telah meningkatkan risiko resesi di AS.

Sweet memperingatkan bahwa ekonomi "sangat rentan" terhadap resesi dalam 12 bulan ke depan, karena tingkat tarif AS diperkirakan mencapai tingkat tertinggi dalam satu abad.

Ekonom EY Greg Daco memperkirakan bahwa kenaikan biaya impor akan menyebabkan kerugian pendapatan tahunan sebesar $690, dengan keluarga berpenghasilan rendah menghadapi kerugian lebih dari $1.000.

"Yang penting, kami menekankan bahwa reaksi pasar keuangan yang signifikan akan memperburuk guncangan ini dan mendorong ekonomi AS ke dalam resesi," kata Daco.

"Kami sekarang melihat peluang resesi sebesar 40 persen-50 persen dalam setahun ke depan," prediksi perusahaan jasa keuangan Amerika, Morningstar.

Menyebut tarif Trump sebagai "bencana ekonomi yang dibuat sendiri", perusahaan tersebut mengatakan, "Jika tarif ini dipertahankan, kenaikan tarif yang diumumkan pada 2 April merupakan bencana ekonomi yang dibuat sendiri oleh Amerika Serikat."

Analis lain menyebut tarif Trump sebagai "kesalahan kebijakan terbesar dalam 95 tahun."

"Trump secara resmi telah membuat ekonomi bertekuk lutut. Presiden secara sepihak menghapus tabungan pensiun warga Amerika dalam semalam dan membuat bisnis mengalami guncangan hebat dengan kebijakan yang semakin tidak menentu dan kacau yang terus mendorong ketidakpastian konsumen dan bisnis," kata Direktur Eksekutif Groundwork Collaborative, Lindsay Owens.

"Menyebut ini sebagai penurunan ekonomi adalah pernyataan yang meremehkan; Trump sedang membawa kita langsung ke depresi," tambah Owens dari lembaga pemikir kebijakan publik yang berbasis di Washington DC.

Mark Zandi, kepala ekonom di Moody's Analytics, memperingatkan bahwa tarif Trump dapat memicu resesi parah di AS dan secara global jika diterapkan.

"Jika tarif rata-rata 20 persen diberlakukan dan dipertahankan selama lebih dari beberapa bulan, dan mitra dagang AS membalas dengan cara yang sama, ekonomi AS dan global tidak akan mengalami depresi, tetapi mereka akan mengalami resesi serius," Zandi memperingatkan.

Peter Tchir, kepala strategi makro di Academy Securities, mengatakan kepada Bloomberg bahwa "Kita dengan cepat menuju resesi."

"Dunia telah bersiap untuk 'tarif timbal balik.' Apa pun yang diluncurkan di Rose Garden adalah bencana — terutama bagi AS, tetapi juga bagi ekonomi global," tambah Tchir.

Memperingatkan bahwa inflasi tinggi akan tetap berlanjut, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada hari Jumat bahwa perang dagang dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat, menyebabkan kerusakan lebih besar dari yang diperkirakan.

Para ekonom mengatakan tarif dapat meningkatkan biaya, mengurangi pengeluaran konsumen, dan memicu tindakan balasan, yang berisiko menyebabkan penurunan ekonomi atau stagflasi.

Namun, Trump tampak tetap teguh meskipun ada kekhawatiran resesi.

Pada hari Jumat, ia mengecam China setelah negara itu membalas tarifnya dan mengabaikan penurunan pasar saham di tengah perang dagang, menyebutnya sebagai peluang untuk "menjadi kaya."

"China memainkannya dengan salah langkah, mereka panik — satu hal yang tidak mampu mereka lakukan!" tulis Trump di Truth Social dengan gaya khasnya menggunakan huruf kapital.