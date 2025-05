Tiga orang dipastikan tewas dan banyak lainnya terluka setelah insiden penembakan di sebuah sekolah swasta di negara bagian Wisconsin, AS, termasuk seorang anak yang diduga menjadi pelaku serangan tersebut, menurut pihak berwenang.

Kepala Polisi Madison, Shon Barnes, berbicara kepada wartawan pada hari Senin ketika jumlah korban tewas meningkat. Ia tidak memberikan rincian tentang para korban, tetapi menyatakan bahwa beberapa orang terluka dalam penembakan di Abundant Life Christian School.

Barnes mengatakan bahwa petugas polisi yang merespons kejadian tersebut tidak melepaskan tembakan.

Polisi telah menutup jalan-jalan di sekitar sekolah pada Senin sore.

Presiden Biden telah diberi informasi mengenai penembakan di Madison, menurut Gedung Putih, yang menyatakan bahwa pejabat senior pemerintah sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang untuk memberikan dukungan yang diperlukan.

“Memantau situasi”

Agen federal dari Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak telah merespon ke lokasi kejadian untuk membantu penegakan hukum setempat.

“Kami berdoa untuk anak-anak, para pendidik, dan seluruh komunitas sekolah Abundant Life sambil menunggu informasi lebih lanjut dan berterima kasih kepada para petugas tanggap darurat yang bekerja cepat untuk merespons,” ujar Gubernur Wisconsin, Tony Evers, dalam sebuah pernyataan.

Para politisi papan atas telah bereaksi terhadap penembakan mematikan tersebut. Senator Ron Johnson mengatakan dalam sebuah posting di X: “Belasungkawa dan doa saya yang tulus untuk semua korban tragedi di Abundant Life Christian School. Saya akan terus memantau situasi ini dengan detail.”

Senator Tammy Baldwin menulis: “Saya telah diberi pengarahan tentang penembakan aktif di Sekolah Kristen Abundant Life di Madison dan hati saya tertuju pada semua korban yang terkena dampaknya. Kantor saya berhubungan langsung dengan pejabat lokal dan wilayah itu, dan saya siap membantu penegak hukum dan siapa pun yang terkena dampaknya.”

Perwakilan Mark Pocan mengatakan dalam sebuah pesan, “Kantor saya barı saja mendapatkan notifikasi adanya laporan penembakan di Sekolah Kristen Abundant Life di Madison. Kami akan berhubungan dengan penegak hukum setempat, dan akan terus memantau situasi dan menawarkan bantuan apa pun yang dapat kami berikan kepada responden pertama kami.”

Dilansir situs webnya, Sekolah Kristen Abundant Life memiliki sekitar 390 siswa, dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah.

Kekerasan senjata api adalah penyebab utama kematian dini di AS dan penggunaan senjata api membunuh lebih dari 48.000 orang per tahun, dan cedera akibat senjata api termasuk di antara lima penyebab utama kematian bagi orang berusia 1-44 tahun di AS, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).

AS telah menyaksikan serangkaian penembakan massal selama setahun terakhir - termasuk penembakan paling mematikan di Las Vegas pada bulan Oktober lalu.

AS merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memberikan warganya hak untuk memiliki senjata api dan hak ini dilindungi secara konstitusional. di Amerika, senjata api bahkan level tinggi sangat mudah diperoleh.

SUMBER: AP