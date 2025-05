Pengadilan perdagangan Amerika Serikat memutuskan untuk memblokir tarif "Hari Pembebasan" yang diajukan oleh Presiden Donald Trump, dengan alasan bahwa sang presiden telah melampaui wewenangnya saat memberlakukan tarif menyeluruh terhadap impor dari negara-negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di Manhattan menyatakan bahwa Konstitusi AS memberikan wewenang eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain, dan kewenangan tersebut tidak bisa dikesampingkan oleh kekuasaan darurat presiden, sekalipun untuk melindungi ekonomi nasional.

“Pengadilan tidak menilai apakah penggunaan tarif oleh Presiden itu bijak atau akan efektif. Kebijakan tersebut dianggap tidak sah bukan karena tidak bijaksana atau tidak efektif, melainkan karena [hukum federal] tidak mengizinkannya,” ujar panel yang terdiri dari tiga hakim dalam putusannya pada Rabu.

Pemerintahan Trump segera mengajukan pemberitahuan banding hanya beberapa menit setelah keputusan dibacakan.

Putusan ini merupakan hasil dari dua gugatan, satu diajukan oleh Liberty Justice Center—lembaga nonpartisan—atas nama lima pelaku usaha kecil di AS yang mengimpor barang dari negara-negara yang dikenai tarif, dan satu lagi oleh 13 negara bagian AS.

Perusahaan-perusahaan tersebut, mulai dari importir anggur dan minuman keras asal New York hingga produsen perlengkapan edukasi dan alat musik yang berbasis di Virginia, menyatakan bahwa tarif tersebut akan menghambat kelangsungan bisnis mereka.

Sedikitnya lima gugatan hukum lainnya terhadap tarif ini masih dalam proses pengadilan.

Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih dan salah satu penasihat kebijakan utama Trump, mengecam keputusan pengadilan lewat unggahan singkat di media sosial: “Kudeta yudisial ini sudah di luar kendali.”

Melanggar hukum dan sembrono

Jaksa Agung Oregon Dan Rayfield, seorang Demokrat yang memimpin gugatan dari negara-negara bagian, menyebut tarif yang diberlakukan Trump sebagai kebijakan yang melanggar hukum, sembrono, dan merusak perekonomian.

“Putusan ini menegaskan kembali bahwa hukum tetap penting, dan keputusan perdagangan tidak bisa ditentukan semena-mena oleh presiden,” kata Rayfield dalam pernyataannya.

Trump mengklaim memiliki wewenang luas untuk menetapkan tarif berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), undang-undang yang dirancang untuk menangani ancaman yang tidak biasa dan luar biasa dalam keadaan darurat nasional.

Undang-undang tersebut secara historis digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap musuh-musuh AS atau membekukan aset mereka. Trump menjadi presiden pertama yang menggunakannya untuk memberlakukan tarif.

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa gugatan-gugatan tersebut seharusnya ditolak karena para penggugat belum mengalami kerugian akibat tarif yang belum mereka bayarkan, dan karena hanya Kongres, bukan pelaku usaha swasta, yang berwenang menggugat status darurat nasional yang dinyatakan oleh presiden di bawah IEEPA.

Saat memberlakukan tarif pada awal April, Trump menyatakan defisit perdagangan sebagai keadaan darurat nasional yang membenarkan tarif sebesar 10 persen untuk semua impor, dengan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar terhadap AS, terutama China.

Sebagian besar tarif yang ditujukan secara spesifik kepada negara-negara tertentu dihentikan seminggu kemudian. Pemerintahan Trump pada 12 Mei juga mengumumkan bahwa tarif tertinggi untuk China akan dikurangi sementara waktu sembari merundingkan kesepakatan perdagangan jangka panjang. Kedua negara sepakat untuk saling menurunkan tarif setidaknya selama 90 hari.

Kebijakan tarif Trump yang berubah-ubah, yang menurutnya bertujuan mengembalikan kapasitas industri manufaktur AS, telah mengejutkan pasar keuangan AS.

Putusan pada Rabu ini masih dapat diajukan banding ke US Court of Appeals for the Federal Circuit di Washington, DC, dan pada akhirnya ke Mahkamah Agung AS.