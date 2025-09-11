Menteri Integrasi, Keluarga, dan Urusan Uni Eropa Austria, Claudia Plakolm, mengumumkan pada hari Rabu bahwa pemerintah telah menyetujui larangan penggunaan jilbab bagi anak-anak di bawah usia 14 tahun di sekolah.

Plakolm menyatakan setelah rapat kabinet bahwa larangan ini akan mulai berlaku pada musim gugur mendatang.

Ia menambahkan bahwa larangan ini akan mencakup sekolah negeri dan swasta, dengan menekankan bahwa ketidakpatuhan akan mengakibatkan pertemuan dengan keluarga, diikuti dengan denda sebesar $175 (€150) hingga $1.170 (€1.000) bagi orang tua.

Ketika ditanya mengapa siswa diperbolehkan mengenakan salib tetapi tidak jilbab, Plakolm berpendapat bahwa jilbab adalah “simbol penindasan.”

Ia mengatakan bahwa tugas negara adalah memastikan anak perempuan tumbuh dengan kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman untuk perkembangan di mana tidak ada yang boleh menghalangi hal tersebut.

“Anak perempuan harus dapat tumbuh dengan bebas, terlihat, dan percaya diri di negara kita,” tulisnya dalam sebuah unggahan di X.