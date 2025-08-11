PERANG GAZA
2 menit membaca
Al Jazeera kecam ‘upaya putus asa’ Israel untuk bungkam peliputan Gaza
“Tanggung jawab atas serangan ini sepenuhnya berada di tangan tentara dan pemerintah Israel,” kata media berbasis di Qatar tersebut.
Al Jazeera kecam ‘upaya putus asa’ Israel untuk bungkam peliputan Gaza
Seorang pria memegang sebuah poster bertuliskan Arab selama protes wartawan menentang kelaparan di Gaza pada 19 Juli 2025. / AFP
11 Agustus 2025

Al Jazeera Media Network menyebut pembunuhan terencana terhadap jurnalisnya oleh Israel di Jalur Gaza sebagai “upaya putus asa untuk membungkam suara menjelang invasi Gaza.”

Media yang berbasis di Qatar itu mengeluarkan pernyataan setelah serangan langsung Israel terhadap tenda jurnalis di dekat Rumah Sakit Al-Shifa, Kota Gaza, yang menewaskan lima jurnalis, termasuk reporter Al Jazeera Anas Al-Sharif dan Mohamed Qraiqea.

“Tanggung jawab atas serangan ini sepenuhnya berada di tangan tentara dan pemerintah Israel,” kata Al Jazeera.

Pernyataan itu menegaskan bahwa sejumlah pejabat Israel berulang kali menghasut dan menyerukan penargetan terhadap Al-Sharif dan rekan-rekannya.

“Anas Al-Sharif adalah salah satu jurnalis paling berani yang mendokumentasikan kelaparan yang dipaksakan pasukan pendudukan Israel kepada rakyat Gaza. Membungkam suara sebagai bagian dari rencana invasi Gaza adalah tindakan putus asa,” tambah pernyataan itu.

Al Jazeera menyoroti bahwa pembunuhan tersebut terjadi di tengah kampanye genosida Israel yang telah berlangsung selama 22 bulan dan tak lama setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana pendudukan Gaza.

Media itu juga mencatat bahwa Israel mengakui serangan tersebut sebagai “tindakan sengaja dan tercela yang secara langsung menargetkan tenda jurnalis.”

Direkomendasikan

Menyebutnya sebagai serangan baru yang terang-terangan dan terencana terhadap kebebasan pers, Al Jazeera menyatakan: “Tujuannya adalah mencegah suara-suara terakhir yang tersisa di Gaza untuk membagikan tragedi sebenarnya kepada dunia.”

“Mengatakan kebenaran telah menjadi ancaman di mata Israel,” tambahnya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa alasan dan klaim militer Israel adalah palsu dan bertujuan menutupi kejahatan mereka.

Media tersebut juga menolak tuduhan Israel bahwa Al-Sharif adalah “pemimpin sel Hamas” dan terlibat dalam perencanaan serangan roket ke Israel.

TerkaitTRT Global - Jangan lupakan Gaza: Pesan terakhir jurnalis Al Jazeera yang tewas, menyerukan dunia berdiri bersama

Al Jazeera menekankan bahwa Al-Sharif sebelumnya telah menyatakan dirinya tidak memiliki afiliasi politik dan murni seorang jurnalis yang berkomitmen melaporkan kebenaran secara objektif.

Mengutuk ancaman dan penargetan jurnalis oleh Israel, pernyataan itu menambahkan: “Mengatakan kebenaran telah menjadi ancaman di mata Israel, terutama di Gaza, di mana rakyat tengah berjuang melawan kelaparan.”

Media itu memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang dibiarkan tanpa hukuman hanya akan mendorong terjadinya lebih banyak pembantaian oleh pasukan pendudukan, dan menegaskan bahwa komunitas internasional harus bertindak.

SUMBER:Anadolu Agency
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us