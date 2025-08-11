Al Jazeera Media Network menyebut pembunuhan terencana terhadap jurnalisnya oleh Israel di Jalur Gaza sebagai “upaya putus asa untuk membungkam suara menjelang invasi Gaza.”

Media yang berbasis di Qatar itu mengeluarkan pernyataan setelah serangan langsung Israel terhadap tenda jurnalis di dekat Rumah Sakit Al-Shifa, Kota Gaza, yang menewaskan lima jurnalis, termasuk reporter Al Jazeera Anas Al-Sharif dan Mohamed Qraiqea.

“Tanggung jawab atas serangan ini sepenuhnya berada di tangan tentara dan pemerintah Israel,” kata Al Jazeera.

Pernyataan itu menegaskan bahwa sejumlah pejabat Israel berulang kali menghasut dan menyerukan penargetan terhadap Al-Sharif dan rekan-rekannya.

“Anas Al-Sharif adalah salah satu jurnalis paling berani yang mendokumentasikan kelaparan yang dipaksakan pasukan pendudukan Israel kepada rakyat Gaza. Membungkam suara sebagai bagian dari rencana invasi Gaza adalah tindakan putus asa,” tambah pernyataan itu.

Al Jazeera menyoroti bahwa pembunuhan tersebut terjadi di tengah kampanye genosida Israel yang telah berlangsung selama 22 bulan dan tak lama setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana pendudukan Gaza.

Media itu juga mencatat bahwa Israel mengakui serangan tersebut sebagai “tindakan sengaja dan tercela yang secara langsung menargetkan tenda jurnalis.”