Al Jazeera Media Network menyebut pembunuhan terencana terhadap jurnalisnya oleh Israel di Jalur Gaza sebagai “upaya putus asa untuk membungkam suara menjelang invasi Gaza.”
Media yang berbasis di Qatar itu mengeluarkan pernyataan setelah serangan langsung Israel terhadap tenda jurnalis di dekat Rumah Sakit Al-Shifa, Kota Gaza, yang menewaskan lima jurnalis, termasuk reporter Al Jazeera Anas Al-Sharif dan Mohamed Qraiqea.
“Tanggung jawab atas serangan ini sepenuhnya berada di tangan tentara dan pemerintah Israel,” kata Al Jazeera.
Pernyataan itu menegaskan bahwa sejumlah pejabat Israel berulang kali menghasut dan menyerukan penargetan terhadap Al-Sharif dan rekan-rekannya.
“Anas Al-Sharif adalah salah satu jurnalis paling berani yang mendokumentasikan kelaparan yang dipaksakan pasukan pendudukan Israel kepada rakyat Gaza. Membungkam suara sebagai bagian dari rencana invasi Gaza adalah tindakan putus asa,” tambah pernyataan itu.
Al Jazeera menyoroti bahwa pembunuhan tersebut terjadi di tengah kampanye genosida Israel yang telah berlangsung selama 22 bulan dan tak lama setelah pemerintah Israel mengumumkan rencana pendudukan Gaza.
Media itu juga mencatat bahwa Israel mengakui serangan tersebut sebagai “tindakan sengaja dan tercela yang secara langsung menargetkan tenda jurnalis.”
Menyebutnya sebagai serangan baru yang terang-terangan dan terencana terhadap kebebasan pers, Al Jazeera menyatakan: “Tujuannya adalah mencegah suara-suara terakhir yang tersisa di Gaza untuk membagikan tragedi sebenarnya kepada dunia.”
“Mengatakan kebenaran telah menjadi ancaman di mata Israel,” tambahnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa alasan dan klaim militer Israel adalah palsu dan bertujuan menutupi kejahatan mereka.
Media tersebut juga menolak tuduhan Israel bahwa Al-Sharif adalah “pemimpin sel Hamas” dan terlibat dalam perencanaan serangan roket ke Israel.
Al Jazeera menekankan bahwa Al-Sharif sebelumnya telah menyatakan dirinya tidak memiliki afiliasi politik dan murni seorang jurnalis yang berkomitmen melaporkan kebenaran secara objektif.
Mengutuk ancaman dan penargetan jurnalis oleh Israel, pernyataan itu menambahkan: “Mengatakan kebenaran telah menjadi ancaman di mata Israel, terutama di Gaza, di mana rakyat tengah berjuang melawan kelaparan.”
Media itu memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang dibiarkan tanpa hukuman hanya akan mendorong terjadinya lebih banyak pembantaian oleh pasukan pendudukan, dan menegaskan bahwa komunitas internasional harus bertindak.