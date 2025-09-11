DUNIA
Organisasi teroris PKK/YPG terus menargetkan warga sipil di Suriah
Satu warga sipil tewas dan dua anggota keluarga lainnya terluka dalam serangan di Al-Kayyariya. Korban yang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat.
Organisasi teroris tersebut telah melanggar perjanjian lebih dari sekali. / Reuters
12 jam yang lalu

Organisasi teroris PKK/YPG, yang beroperasi dengan nama SDF, menyerang warga sipil di Suriah pada hari Rabu, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya dari keluarga yang sama.

Kantor Berita Arab Suriah (SANA) melaporkan bahwa SDF menargetkan sekitar kota Al-Khafsa di pedesaan timur Aleppo dengan tembakan mortir, serta rumah-rumah di desa Al-Kayyariya di pedesaan Manbij.

Eskalasi ini terjadi beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian pada 10 Maret antara Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Ferhat Abdi Sahin, seorang pemimpin senior kelompok teroris PKK/YPG, untuk mengintegrasikan institusi sipil dan militer di timur laut Suriah ke dalam administrasi negara, menegaskan kesatuan wilayah Suriah, dan menolak rencana pemisahan.

Namun, organisasi tersebut telah melanggar perjanjian itu lebih dari sekali.

Pemerintah Suriah telah melakukan upaya intensif untuk mengendalikan keamanan di negara tersebut sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, setelah 24 tahun berkuasa.

Turkiye menolak inisiatif yang menargetkan integritas wilayah Suriah — Menteri Luar Negeri Turkiye
SUMBER:AA
