Organisasi teroris PKK/YPG, yang beroperasi dengan nama SDF, menyerang warga sipil di Suriah pada hari Rabu, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya dari keluarga yang sama.

Kantor Berita Arab Suriah (SANA) melaporkan bahwa SDF menargetkan sekitar kota Al-Khafsa di pedesaan timur Aleppo dengan tembakan mortir, serta rumah-rumah di desa Al-Kayyariya di pedesaan Manbij.

Eskalasi ini terjadi beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian pada 10 Maret antara Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Ferhat Abdi Sahin, seorang pemimpin senior kelompok teroris PKK/YPG, untuk mengintegrasikan institusi sipil dan militer di timur laut Suriah ke dalam administrasi negara, menegaskan kesatuan wilayah Suriah, dan menolak rencana pemisahan.