Penyelidikan sedang dilakukan terkait ledakan tangki gas mematikan di Kota Meksiko
Tragedi ini kembali menyoroti ribuan truk yang setiap hari melintas di Mexico membawa propana cair, yang menjadi sumber energi utama bagi sebagian besar rumah tangga dan bisnis untuk memasak dan memanaskan air.
Korban luka menderita luka bakar derajat dua dan tiga. / AA
12 jam yang lalu

Penyidik Meksiko sedang bekerja untuk menentukan penyebab kecelakaan di mana sebuah truk tangki yang membawa lebih dari 49.500 liter (13.000 galon) gas meledak di jalan raya utama ibu kota, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai 70 lainnya.

Kecelakaan yang menimbulkan kebakaran pada hari Rabu itu membakar lebih dari dua puluh kendaraan, menciptakan pemandangan mengerikan dengan korban yang terbakar parah berjalan sempoyongan di jalan dengan pakaian compang-camping saat petugas penyelamat bergegas ke lokasi. Para korban menderita luka bakar tingkat dua dan tiga.

Regulator menyatakan bahwa tinjauan awal menunjukkan truk tersebut tidak memiliki asuransi yang diperbarui, yang diperlukan untuk mengangkut gas.

Meski kecelakaan Rabu melibatkan truk tangki besar, bukan yang lebih kecil yang biasa melakukan pengiriman ke rumah-rumah, keduanya telah terlibat dalam kecelakaan mematikan dalam dekade terakhir.

Pada 2020, dua truk tangki yang membawa propana cair terguling di jalan raya di negara bagian barat Nayarit dan menewaskan 13 orang ketika api menyebar ke kendaraan lain.

Pada 2015, kebocoran pada truk propana yang lebih kecil saat mengirimkan gas ke rumah sakit bersalin di Mexico City menyebabkan gas masuk ke dalam gedung dan meledakkan sebagian besar bangunan, menewaskan lima orang dan melukai puluhan lainnya.

“Ini adalah kecelakaan yang mengerikan,” kata Wali Kota Mexico City, Clara Brugada, di lokasi ledakan pada Rabu malam.

Daftar korban luka menunjukkan beberapa menderita luka bakar di seluruh tubuhnya. Di antara yang terluka terdapat seorang bayi dan anak berusia 2 tahun.

Saat kendaraan darurat melintas cepat dan tenaga medis menangani korban, kelompok tetangga berlari untuk membantu menarik korban terbakar dari api dan membawa mereka ke tempat aman.

Kecelakaan terjadi di jalan raya yang menghubungkan Mexico City dengan Puebla, tepatnya di wilayah Iztapalapa yang paling padat penduduknya di ibu kota.

Truk tangki gas yang terbaring miring itu memiliki logo perusahaan energi Silza di sisi kendaraan, tetapi dalam panggilan dengan The Associated Press, seorang pejabat perusahaan yang tidak ingin disebutkan namanya membantah bahwa itu kendaraan mereka. Perusahaan tersebut belum menanggapi permintaan komentar atau informasi lebih lanjut melalui email.

Kemudian pada Rabu, badan federal yang bertanggung jawab mengatur keselamatan industri di sektor hidrokarbon menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Silza tidak memiliki dokumen asuransi terbaru yang diwajibkan untuk mengangkut gas.

Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dalam sebuah unggahan di X dan mengapresiasi kerja tim darurat.

SUMBER:AP
