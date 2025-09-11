Penyidik Meksiko sedang bekerja untuk menentukan penyebab kecelakaan di mana sebuah truk tangki yang membawa lebih dari 49.500 liter (13.000 galon) gas meledak di jalan raya utama ibu kota, menewaskan sedikitnya tiga orang dan melukai 70 lainnya.

Kecelakaan yang menimbulkan kebakaran pada hari Rabu itu membakar lebih dari dua puluh kendaraan, menciptakan pemandangan mengerikan dengan korban yang terbakar parah berjalan sempoyongan di jalan dengan pakaian compang-camping saat petugas penyelamat bergegas ke lokasi. Para korban menderita luka bakar tingkat dua dan tiga.

Regulator menyatakan bahwa tinjauan awal menunjukkan truk tersebut tidak memiliki asuransi yang diperbarui, yang diperlukan untuk mengangkut gas.

Meski kecelakaan Rabu melibatkan truk tangki besar, bukan yang lebih kecil yang biasa melakukan pengiriman ke rumah-rumah, keduanya telah terlibat dalam kecelakaan mematikan dalam dekade terakhir.

Pada 2020, dua truk tangki yang membawa propana cair terguling di jalan raya di negara bagian barat Nayarit dan menewaskan 13 orang ketika api menyebar ke kendaraan lain.

Pada 2015, kebocoran pada truk propana yang lebih kecil saat mengirimkan gas ke rumah sakit bersalin di Mexico City menyebabkan gas masuk ke dalam gedung dan meledakkan sebagian besar bangunan, menewaskan lima orang dan melukai puluhan lainnya.

“Ini adalah kecelakaan yang mengerikan,” kata Wali Kota Mexico City, Clara Brugada, di lokasi ledakan pada Rabu malam.